Genetec lance Curb SenseMC

janvier 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce le lancement de Genetec Curb SenseMC, une plateforme cloud conçue pour aider les villes et les sociétés privées de gestion du stationnement à suivre et à gérer l’occupation et l’utilisation des places de parking sur voirie, utilisant un modèle centralisé de stationnement intelligent et d’application des règles.

D’ores et déjà disponible en Europe pour les villes qui souhaitent passer à un nouveau modèle plus souple de gestion et de contrôle du stationnement sur voirie, Curb Sense unifie les données de paiement liées au stationnement et issues de diverses sources telles que les systèmes de gestion des permis de stationnement, les bornes et applications de paiement, et les données d’application des règles de stationnement provenant des véhicules de RAPI mobile et des terminaux portables de verbalisation.

Les données, enregistrées par les véhicules en circulation équipés de caméras RAPI (Reconnaissance Automatique des Plaques d’Immatriculation) Genetec AutoVu™ SharpZ3 et de processeurs Edge de machine learning, peuvent être examinées de manière centralisée depuis le bureau de gestion du stationnement grâce au Curb Sense Enforcement Center. Lorsque des infractions au stationnement ou à l’utilisation de la voirie sont identifiées et qu’une verbalisation doit être émise, celle-ci peut être immédiatement envoyée à l’agent de contrôle du stationnement ou par courrier si les services d’envoi automatisé des infractions sont pris en charge. Les agents de terrain, souvent contraints de travailler chaque jour au maximum de leurs capacités opérationnelles, bénéficieront des avantages suivants de Curb Sense :

Avec des processus de verbalisation accélérés, les agents peuvent couvrir des zones beaucoup plus vastes dans un même laps de temps.

Parce qu’ils passent moins de temps à s’arrêter et à imprimer des forfaits ou des contraventions, ils peuvent mieux planifier leurs itinéraires et engendrent moins d’embouteillages.

L’automatisation plus poussée du traitement et de la délivrance des verbalisations permet de limiter les interactions non nécessaires avec le public, de réduire la probabilité de contestations ou de litiges en face à face, et d’améliorer ainsi la sécurité des agents.

Curb Sense, associé au GPS précis et au moteur de machine learning basé à la périphérie Edge du système Genetec AutoVuMC SharpZ3, permet une lecture très précise des plaques d’immatriculation dans des environnements complexes (tels que de mauvaises conditions météorologiques ou une circulation dense), pour accélérer et simplifier de manière significative la gestion du stationnement sur voirie tout en optimisant le traitement des données mobiles vers et depuis le cloud.

Pour les administrateurs du stationnement, des rapports sur les taux d’occupation et des tableaux de bord en temps réel apportent des informations sur l’utilisation de la voirie, ainsi que sur l’activité des agents et les indicateurs clés de performance du stationnement. Avec une meilleure compréhension de la façon dont les conducteurs utilisent la voirie et les aires de stationnement, les gestionnaires du stationnement peuvent prendre des mesures pour affiner leurs politiques de stationnement et d’application des règles, améliorer leur efficacité, réduire les embouteillages et générer de nouveaux revenus. Parce que l’application est basée sur le web, aucun logiciel n’est à installer et à entretenir, ce qui permet aux dirigeants et aux équipes de se concentrer sur la gestion de l’entreprise sans avoir à se soucier de leurs logiciels.