Genetec est le fournisseur de logiciels de contrôle d’accès à plus forte croissance dans le monde, selon une nouvelle étude Omdia

août 2020 par Marc Jacob

Selon le dernier rapport sur les systèmes de contrôle d’accès d’Omdia (Informa), Genetec Inc. (« Genetec »), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de Business Intelligence, est le fournisseur de logiciels de contrôle d’accès qui se développe le plus rapidement au monde. Le rapport révèle que Genetec a atteint le 4ème rang mondial (6ème en 2018 et 8ème en 2017), avec une croissance cinq fois plus rapide que celle du marché.

« Genetec est le fournisseur de logiciels qui a connu la plus forte croissance en Amérique en 2019, atteignant 9,2% de part de marché, soit une hausse de 1 point, et maintenant ainsi sa 3ème place dans la région. L’essor de la société ces dernières années est représentatif d’une tendance plus large, qui favorise les fournisseurs vendant activement des solutions de contrôle d’accès et de vidéosurveillance développées en interne. Le système de contrôle d’accès Synergis de Genetec s’intègre facilement aux logiciels VMS et à l’analyse vidéo », déclare Bryan Montany, analyste de Analyste de sécurité physique chez Omdia.

Les entreprises, les organismes gouvernementaux, les établissements d’enseignement et les services en charge de la sécurité publique délaissent les solutions propriétaires au profit de solutions de contrôle d’accès sécurisées faisant partie d’une plateforme de sécurité physique unifiée. Cela leur permet de prendre de meilleures décisions, au bon moment, et basées sur une compréhension plus fine de leur sécurité et de leur environnement opérationnel. En répondant à ces exigences, Genetec a non seulement dépassé la croissance du marché du contrôle d’accès, mais continue également à être reconnu comme le leader mondial des logiciels de vidéosurveillance, selon un autre récent rapport d’Omdia.

« Alors que la plupart des entreprises du secteur se sont concentrées sur des besoins traditionnels en matière de contrôle d’accès, Genetec a adopté une approche radicalement différente, qui va au-delà des portes », explique Léon Langlais, Vice-président, Ingénierie des produits chez Genetec. « Le marché se détourne des anciennes technologies, et les entreprises clientes veulent investir dans une solution de contrôle d’accès moderne à architecture ouverte, qui leur permet non seulement de renforcer leur sécurité, mais également d’extraire des informations exploitables afin d’améliorer leurs opérations. »

Genetec offre une plateforme ouverte qui supporte une large gamme de dispositifs de contrôle d’accès tiers. Le système de contrôle d’accès phare de la société, Security Center SynergisMC, permet à ses clients de tirer parti de leurs investissements existants dans les dispositifs de sécurité et le réseau, tout en offrant des options de déploiement flexibles basées sur les dernières technologies de l’information. Ainsi, Genetec est en mesure de garantir aux entreprises la flexibilité nécessaire et l’optimisation de leurs investissements.

Il est important de noter que la société a développé des solutions de contrôle d’accès qui vont au-delà des limites traditionnelles des installations et des portes, pour permettre à ses clients d’étendre les fonctionnalités de leur système de contrôle d’accès. Ces innovations comprennent notamment la gestion de l’identité physique (Genetec ClearIDMC), le contrôle d’accès des infrastructures éloignées et sans présence humaine, et la possibilité d’exploiter l’intelligence du contrôle d’accès pour améliorer leurs opérations quotidiennes et la gestion de leurs bâtiments.