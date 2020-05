Genetec donne la priorité aux initiatives digitales en 2020 pour permettre à ses clients et partenaires de rester connectés et informés

mai 2020 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce développer fortement ses initiatives digitales afin de permettre à ses clients et partenaires de rester plus facilement connectés et informés dans les mois à venir. Après le succès de Connect’DX, le salon virtuel de Genetec, la société prévoit un événement similaire à l’automne. Genetec intensifie également ses formations, rendant immédiatement disponible en ligne l’ensemble de son programme technique, y compris les sessions animées par des formateurs, les formations sur mesure et les cours en auto-formation. Genetec annonce également réduire significativement sa présence aux événements, conférences et conventions physiques pour le reste de l’année.

Connect’DX, l’expérience digitale selon Genetec

Plus de 8 200 professionnels du secteur, partout dans le monde, se sont inscrits à Connect’DX. Chacun des 4 750 participants à l’événement y a passé 9 heures en moyenne, assistant à des tables rondes d’experts, des sessions de formation et des démonstrations de produits, et visitant les stands des partenaires - représentant ainsi un total de 20 057 présentations vues uniques et 22 246 visites de stand. Plus de 40 heures de contenus Connect’DX sont désormais disponibles à la demande depuis la page d’inscription pour les personnes déjà inscrites, et depuis la page d’inscription post-événement pour les nouveaux. Fort du succès de son premier événement virtuel, Genetec prévoit d’organiser un autre Connect’DX à l’automne. Ce rassemblement sur invitation ciblera les partenaires, les consultants et les utilisateurs finaux. La société annonce également un podcast bi-mensuel qui s’intéressera aux défis quotidiens de la gestion et de l’amélioration de la sécurité, des opérations et de la business intelligence, avec un regard pratique sur les solutions et les meilleures pratiques du monde réel. De plus amples informations sur ces deux initiatives suivront dans les semaines à venir.

Formations et certifications en ligne

Pour garantir un accès continu à ses formations et certifications malgré les restrictions de voyage actuelles, Genetec met en ligne l’intégralité de son programme de formation et de ses cours animés par un formateur, en tirant parti des dernières technologies d’apprentissage. Au cours des six dernières semaines, l’équipe de formation de Genetec a déjà formé à distance plus de 900 professionnels et intensifie aujourd’hui son programme avec des formations en direct dans tous les fuseaux horaires, ainsi que des options d’auto-formation pour avancer à son propre rythme. Des formations sur mesure sont désormais également disponibles en ligne avec un formateur dédié.