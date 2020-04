Genetec dévoile le programme de conférences de son salon virtuel Connect’DX

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Axé sur la technologie, l’innovation et les défis rencontrés actuellement par le secteur de la sécurité physique, Connect’DX offrira un lieu de rencontre virtuel pour tous ceux qui cherchent à en apprendre plus et à échanger avec leurs pairs.

Se déroulant sur plusieurs fuseaux horaires, en plusieurs langues, Connect’DX comprendra plus de 30 heures de contenus à la demande, 10 heures de diffusions en temps réel, des sessions d’apprentissage avec les équipes de formation technique de Genetec, et des sessions de questions/réponses en direct.

Alternant des tables rondes avec des utilisateurs, des experts et spécialistes du secteur, des sessions de formation, des informations sur les technologies de la sécurité et des démonstrations produits, Connect’DX donnera aux participants l’occasion d’approfondir leurs connaissances des technologies Genetec tout en dialoguant directement avec les personnes qui les influencent, les conçoivent et les mettent en œuvre. L’événement comprendra également un Pavillon Partenaires technologiques où les principaux fabricants de logiciels et d’équipements du secteur de la sécurité physique présenteront les dernières améliorations de leurs produits et leurs intégrations natives avec les solutions Genetec.

Le programme complet est désormais en ligne. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur : https://info.genetec.com/ConnectDX-....