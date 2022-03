Genetec dévoile Streamvault Edge, sa solution pour simplifier la migration d’équipements de sécurité existants vers une architecture de cloud hybride

Genetec Inc. dévoilera Streamvault Edge MC lors du salon ISC West (Stand Genetec n° 13062). Edge est une nouvelle gamme innovante de dispositifs connectés qui facilite la migration vers une infrastructure de cloud hybride et marque le début d’une nouvelle stratégie de plateforme edge pour Genetec.

Idéalement adapté aux opérations multi-sites telles que celles du secteur bancaire, du retail ou des entreprises disposant de sites distants ou sans présence humaine, Streamvault Edge permet aux organisations de moderniser leur infrastructure de sécurité tout en tirant parti de leurs capteurs existants. Edge permet la migration progressive des systèmes de sécurité vers une architecture hybride, sans perturber les opérations. C’est également un dispositif edge nécessitant peu de maintenance et facile à installer, qui simplifie la mise en service, le déploiement et la gestion des sites distants connectés, sans expertise informatique spécialisée.

Lors de son lancement initial, Streamvault Edge fournira essentiellement une architecture cloud hybride pour la vidéosurveillance professionnelle, avec davantage de dispositifs de sécurité et IoT qui seront pris en charge dans les mois à venir. « Ce n’est que le début d’une nouvelle stratégie de plateforme edge, et un moyen plus efficace de délivrer nos solutions aux clients », déclare Christian Morin, Vice-président Ingénierie produit et Directeur de la sécurité chez Genetec, Inc. « Nous commençons par la vidéo, mais Streamvault Edge évoluera bientôt pour proposer plus de fonctionnalités allant du contrôle d’accès aux technologies opérationnelles avancées. »

Dispositif connecté fonctionnant sous Linux, Streamvault Edge exerce un impact faible voire nul sur les ressources informatiques et peut être facilement installé et configuré par des techniciens non spécialisés. Il offre la simplicité du cloud pour une connectivité, une configuration, un déploiement, une évolutivité, une maintenance et des mises à jour d’une grande simplicité, quel que soit l’endroit où les données des capteurs sont archivées.

Pour les intégrateurs système, Streamvault Edge offre une solution idéale pour moderniser les installations existantes et prolonger la durée de vie utile des équipements en place, tout en assurant la pérennité de la nouvelle infrastructure.

Streamvault Edge sera disponible dans le monde entier auprès du réseau Genetec de partenaires agréés.