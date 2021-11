Genetec annonce une nouvelle solution de badge aéroportuaire pour Security Center

novembre 2021 par Marc Jacob

Pour rester en conformité avec les réglementations relatives à l’accréditation des employés et des sous-traitants des aéroports et des compagnies aériennes, les aéroports doivent mettre en place des processus complexes et fastidieux pour délivrer et gérer les badges, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. Pour aider les aéroports de toutes tailles à automatiser et simplifier ce processus, Genetec Inc. ("Genetec"), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle solution GenetecMC Security Center Airport Badging Solution (ABS) pour les badges aéroportuaires.

La solution de badge aéroportuaire de Genetec est la première du secteur, simple et prête à l’emploi, à permettre aux aéroports de garantir la conformité, de simplifier le processus de gestion des badges et de réduire les frais généraux nécessaires à la gestion d’un service de gestion des badges. La solution ABS réduit la nécessité de travailler avec plusieurs systèmes et limite les problèmes d’incompatibilité. Cela permet non seulement de minimiser les risques de potentielles erreurs humaines liées aux différents systèmes et au traitement manuel, mais aussi de gagner du temps et d’être plus efficace.

La solution ABS simplifie et automatise la vérification des antécédents au sein de la plateforme de sécurité physique unifiée d’un aéroport - GenetecMC Security Center. Parce qu’elle a été développée en se basant sur les normes des organismes de réglementation de chaque pays et sur les spécificités des services de vérification des antécédents de sécurité, Security Center ABS aide les aéroports à fournir les informations requises dans le bon format, pour soumettre et traiter avec succès chaque demande d’employé et répondre de manière cohérente aux exigences d’audit et de conformité établies par les autorités. Toutes les données recueillies sur chaque demandeur de badge sont compilées et stockées dans le système. Des tableaux de bord personnalisés sont inclus dans Security Center pour présenter des informations telles que les statuts des demandeurs en temps réel et les pourcentages de badges manquants, afin que les administrateurs d’aéroport puissent prendre des décisions plus éclairées, notamment lorsqu’il s’agit de respecter les règles d’audit et de conformité.