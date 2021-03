Genetec annonce une nouvelle version de Security Center

mars 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. annonce une nouvelle version (v 5.10) de sa plateforme de sécurité unifiée phare, Security Center. Parmi les nombreuses améliorations, cette nouvelle version majeure permet à davantage de composants du système de fonctionner dans le cloud, faisant ainsi encore davantage le lien entre les systèmes de sécurité sur site et dans le cloud. Elle permet également de connecter plus facilement des systèmes externes et d’exploiter des données tierces, afin de les utiliser dans des tableaux de bord, sur des cartes et pour le besoin d’enquêtes, sans avoir à recourir à des intégrations complexes et spécialisées.

La nouvelle version de Security Center offre aux clients utilisant la vidéosurveillance de nouvelles options pour faciliter leur migration vers le cloud et prendre en charge des architectures cloud hybride flexibles. S’engageant toujours plus loin dans la vidéosurveillance unifiée en tant que service (VSaaS), la nouvelle version de Security Center OmnicastMC, le système de gestion vidéo de Security Center, permet d’utiliser de manière transparente plusieurs niveaux de stockage dans le cloud et sur site, afin de gérer les archives vidéo à court et à long terme en fonction des besoins des clients. Il offre une flexibilité de configuration et des capacités de reporting, et prend en charge divers scénarios pour un accès en temps réel ou à la demande aux séquences vidéo stockées dans le cloud. En fonction de sa date de création et de sa criticité, la vidéo peut en effet être soit stockée dans un stockage haute performance pour un accès rapide, soit dans un stockage à long terme pour bénéficier d’options de coûts flexibles et assurer la conformité des données. Pour garantir une sécurité maximale, les blocs vidéo sont chiffrés sur site, puis transférés dans le cloud à l’aide de canaux de communication chiffrés.

SipeliaMC Communications Management, le module de Security Center qui permet d’effectuer des communications SIP entre les opérateurs et les dispositifs d’interphonie, a également été amélioré pour prendre en charge les déploiements dans le cloud.

Genetec Record Fusion Service

Security Center 5.10 inclut une nouvelle solution sans code pour connecter des sources de données externes et améliorer ainsi la connaissance situationnelle d’un opérateur. La nouvelle fonction Record Fusion Service permet en effet d’intégrer facilement et rapidement des flux de données provenant d’éditeurs d’enregistrements privés ou partenaires, tels que des flux de trafic, de services publics ou de météo, pour n’en citer que quelques-uns. Les utilisateurs peuvent définir des types d’enregistrements personnalisés et utiliser des données provenant d’une grande variété de sources comme des documents KML, JSON ou CSV, ou mettre en place une interface d’écoute REST vers laquelle ces services externes peuvent pousser des données.

Genetec Record Fusion Service peut être utilisé dans l’ensemble de la plateforme unifiée pour améliorer la connaissance et la réponse, fournir des informations contextuelles sur des cartes dynamiques, dans les rapports d’enquête, ou dans l’interface de surveillance unifiée. Le service prend en charge un large éventail d’applications, de l’affichage d’informations présentées de manière conviviale et filtrée sur une carte avec des éléments graphiques personnalisés, au regroupement de différentes données provenant d’une grande variété de sources pour créer des enregistrements agrégés personnalisés qui seront utiles à des rôles ou des opérateurs spécifiques. Record Fusion Service permet ainsi d’être plus d’agile, d’ajouter rapidement et facilement des données hautement spécifiques et pertinentes à la plateforme, et d’améliorer la capacité des opérateurs de sécurité à accéder à des informations contextuelles et opportunes.

Fonctionnalités mobiles

Security Center 5.10 exploite davantage les appareils mobiles pour réinventer la façon dont les entreprises accomplissent les tâches de routine en déplacement. Genetec Mobile, une application unifiée qui permet aux utilisateurs d’accéder aux caméras, aux portes et aux unités de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI) depuis leur smartphone, prend désormais en charge les incidents de Genetec Mission ControlMC et les procédures opérationnelles standard. Cela permet aux utilisateurs de déclencher ou de visualiser les incidents actifs sur des cartes ou sous forme de liste, et d’enregistrer les incidents sur le terrain pour en informer leurs collègues du centre des opérations.

Un nouveau portail spécialisé est également disponible pour aider les clients à gérer le rassemblement lors des évacuations. L’application Evacuation Assistant se connecte à Security Center SynergisMC, le système de contrôle d’accès de Security Center, de sorte que lorsqu’une évacuation est déclenchée, le système commence automatiquement à surveiller l’état de sécurité de tout le personnel et des visiteurs. Lorsque les personnes arrivent dans la zone de sécurité ou au point de rassemblement, elles peuvent passer leur badge devant un lecteur fixe ou mobile, avertir le responsable d’évacuation qu’elles sont en sécurité ou l’informer qu’une personne pourrait être en danger. S’il s’avère qu’une personne n’a pas été évacuée, le système déclenchera automatiquement une alerte afin que le personnel de sécurité puisse prendre des mesures immédiates.