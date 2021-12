Genetec annonce sa conformité à SOC 2 Type II

décembre 2021 par Marc Jacob

Genetec Inc. a validé avec succès l’audit System and Organization Controls (SOC 2) Type II pour son portefeuille de solutions cloud et l’ISMS (Système de gestion de sécurité de l’information) qui les régit.

Les contrôles internes de Genetec reposent sur les bonnes pratiques du secteur et s’alignent sur les critères et exigences de la norme SOC 2. Genetec peut ainsi mettre en place une gouvernance, des contrôles, des procédures et des sauvegardes adaptés à la protection des données de ses clients contre les cyberattaques.

Ce rapport est un gage de sérénité pour les clients et partenaires de Genetec, car il atteste que l’entreprise se conforme aux bonnes pratiques de protection des données et dispose de toutes les garanties et procédures adéquates pour contrôler les personnes autorisées à accéder aux données sensibles.

Élaborée par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), la norme SOC 2 définit des critères que doivent remplir les prestataires de services afin de gérer les données en toute sécurité pour protéger les intérêts de leurs entreprises clientes et la vie privée de leurs clients. La norme SOC 2 Type II apporte la preuve que les contrôles ont été correctement mis en œuvre sur une période de plusieurs mois. Tous les incidents et changements importants doivent être documentés dans le rapport afin de dresser un tableau complet de la façon dont une organisation gère la sécurité sur la durée.

Les solutions suivantes ont été évaluées dans le cadre de cet audit rigoureux : Security Center édition SaaS, Genetec StratocastMC, Genetec ClearanceMC, Genetec ClearIDMC et Curb SenseMC.