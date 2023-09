Genetec aide les organisations à passer en toute transparence de la réponse aux incidents aux enquêtes

septembre 2023 par Marc Jacob

Les équipes de sécurité d’organisations telles que les hôpitaux, les banques et les services publics traitent généralement un volume élevé d’événements et doivent fréquemment partager les preuves vidéo et les détails d’un incident avec leurs services internes, mais aussi les forces de l’ordre, les avocats et les sociétés d’assurance. Parmi ces informations, peuvent figurer des preuves vidéo, ainsi que des détails sur les événements tels qu’ils se sont déroulés et les mesures qui ont été prises durant l’incident.

Grâce à l’intégration entre Mission ControlMC et ClearanceMC, toutes les caméras impliquées dans un événement peuvent être exportées en une seule action vers une affaire dans Clearance. Cela permet de réduire le temps qu’un opérateur consacre à regrouper toutes les informations liées à une enquête et de s’assurer de ne passer à côté d’aucune caméra pertinente. Une fois téléchargés dans Clearance, les enregistrements peuvent être stockés pour une durée de conservation définie selon la nature de l’incident et la politique de l’entreprise.

Le rapport d’incident de Mission Control est également conservé dans le cadre du dossier, ce qui permet aux organisations de prouver qu’elles respectent leur politique lors du traitement d’un événement, car toutes les actions liées à l’incident sont documentées dans le rapport. Comme les exportations vidéo, ces rapports peuvent être partagés avec d’autres parties ou utilisés en interne à des fins d’audit.

Les organisations peuvent demander un essai gratuit de Clearance et de Mission Control auprès des partenaires certifiés de Genetec.