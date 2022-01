Genetec Privacy Protector obtient à nouveau le prestigieux Label européen de protection de la vie privée (EuroPriSe)

janvier 2022 par Marc Jacob

Le prestigieux Label européen de protection de la vie privée est décerné aux produits informatiques qui sont compatibles avec les lois européennes relatives à la protection des données et qui démontrent l’excellence en matière de protection de la vie privée. Disponible à la demande pour la plateforme unifiée Genetec MC Security Center, KiwiVision Privacy Protector anonymise automatiquement les gestes et les mouvements des individus capturés dans le champ de vision d’une caméra, afin que les opérateurs de sécurité ne voient que ce qui leur est nécessaire. La possibilité d’accéder à des séquences non masquées nécessite un niveau d’autorisations d’accès supplémentaire qui n’est utilisé que lorsqu’un événement justifie une enquête. Une piste d’audit est ensuite conservée, indiquant qui a accédé aux informations supplémentaires et pourquoi.