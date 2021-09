Gatewatcher rejoint la communauté Luatix en tant que membre sponsor

septembre 2021 par Marc Jacob

Il y a un an, Gatewatcher faisait l’acquisition de LastInfoSec, une société française spécialisée dans la production, la détection et l’apprentissage automatique de renseignements sur les cybermenaces. Depuis la création de sa plateforme OpenCTI, LastInfoSec a développé d’importantes fonctionnalités afin d’offrir à ses utilisateurs une grande compatibilité de modélisation entre leurs données et la plateforme, avec notamment un connecteur d’importation externe dédié.

Le partenariat de Luatix avec Gatewatcher

Luatix, association à but non lucratif dont l’objectif est de soutenir la recherche et le développement de solutions libres dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion de crise, travaille en étroite collaboration avec Gatewatcher depuis plusieurs mois. En effet, les deux organisations ont pour but commun d’améliorer la plateforme OpenCTI et d’être en mesure d’exploiter les données de renseignement sur les menaces à des fins de détection et de réponse aux incidents directement dans les capteurs Trackwatch, la sonde de détection de Gatewatcher conforme aux exigences de la Loi de Programmation Militaire de 2014.

Les clients de Gatewatcher qui utilisent OpenCTI auront désormais la possibilité de consommer les données CTI et de les visualiser dans une plateforme centrale et conviviale. En outre, Gatewatcher contribue à l’écosystème OpenCTI, notamment en développant de nouveaux connecteurs d’enrichissement pour les sandboxes et en apportant plus de cas d’utilisation de visualisation/pivotement dans la feuille de route.