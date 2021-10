Gatewatcher lance Aioniq, sa plateforme NDR

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Aioniq permet d’identifier avec certitude les actions malveillantes et les comportements suspects en s’appuyant sur une cartographie de l’intégralité des assets présents sur le SI.

Aioniq : une analyse cartographique et comportementale des cybermenaces pour une détection augmentée et une visibilité inédite sur les attaques ciblées.

Aioniq est la seule plateforme de NDR au monde qui combine machine learning, analyse statique et dynamique sur un socle logiciel qui garantit la robustesse du produit. Son fonctionnement modulaire s’adapte aux spécificités de chaque organisation.

Granulaire et flexible, Aioniq s’adapte en permanence pour offrir une réponse efficace et personnalisée à toutes les cybermenaces, qu’elles soient connues et inconnues : Ransomwares, APTs, exploitations de vulnérabilités zero-day, etc.

En effet, grâce au machine learning, Aioniq est en mesure de détecter toutes les menaces présentes dans les infrastructures. La plateforme est capable de cartographier l’ensemble des actifs du SI de manière totalement passive et sans agent pour offrir un niveau de détection inédit des attaques avancées sur les flux est-ouest. C’est également le seul NDR capable de fournir un niveau de détail et une typologie de métadonnées uniques sur le marché afin d’optimiser le temps nécessaire aux analyses forensics des entreprises. Enfin, Aioniq est capable d’une modélisation Mitre&Att&ck du niveau de compromission sur le SI associant évènement, asset et utilisateur avec une vision agrégée de l’ensemble des alertes.