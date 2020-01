Gatewatcher et Nozomi Networks s’associent pour offrir une solution de cyber sécurité IT, OT et IoT pour l’industrie mondiale.

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Le champion français de la détection Gatewatcher et Nozomi Networks, le leader de la sécurité OT et IoT, annoncent aujourd’hui qu’ils ont conclu un partenariat pour adresser la demande croissante de solution de cybersécurité intégrée dans les environnements mixtes IT, OT et IoT.

Gatewatcher et Nozomi Networks collaborent pour aider les organisations industrielles et les infrastructures nationales critiques à déployer la meilleure protection possible contre les cyber-menaces dans des environnements réseaux mixtes. Le partenariat apporte une expertise approfondie en IT et OT pour répondre aux besoins uniques des infrastructures énergétiques, automobiles, pétrolières et gazières, minières, manufacturières, de défense mais également en IoT industriel comme pour la santé, les transports, les villes et les bâtiments intelligents.

Avec les solutions de Gatewatcher et Nozomi Networks les clients gagnent facilement et efficacement :

Couverture complète des risques IT/OT

Alertes claires pour les équipes IT/OT

Cartographie avancée pour comprendre les cyber-risques les alertes opérationnelles

Corrélation des journaux d’événements IT et OT

Reconnu comme le leader du marché de la sécurité OT et IoT dans le dernier Frost & Sullivan Radar report, Nozomi Networks est reconnu pour sa visibilité opérationnelle supérieure, sa détection avancée des menaces OT et IoT et sa force dans les déploiements mondiaux. Les solutions de Nozomi Networks prennent en charge plus de 2,6 millions d’appareils dans plus de 2 250 installations couvrant l’énergie, la fabrication, l’exploitation minière, les transports, les services publics et les infrastructures critiques. Les produits Nozomi Networks englobent l’IT, l’OT et l’IoT pour automatiser le difficile travail d’inventaire, de visualisation et de surveillance des réseaux de contrôle industriels grâce à l’utilisation innovante de l’intelligence artificielle. Les cas d’utilisation vont au-delà de la cybersécurité et incluent le dépannage, la gestion des actifs et la maintenance prédictive.