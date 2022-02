Gatewatcher arrive en Arabie Saoudite et la région du CCG en signant un partenariat avec AlJammaz Technologies

Gatewatcher propose une gamme de solutions qui apportent une amélioration immédiate aux enjeux actuels de cybersécurité et une réponse adaptée aux nouveaux besoins de détection des organisations grâce à une vision à 360° des cybermenaces. Ces solutions, développées grâce à l’intelligence artificielle, offrent une approche flexible (cloud, on premise, hybride), évolutive, innovante, ouverte aux nouvelles technologies, sans perturber l’architecture en place. Elles facilitent également les opérations des équipes de cybersécurité pour une meilleure efficacité dans la priorisation de leurs actions de remédiation.

AlJammaz Technologies, le principal distributeur de technologies à valeur ajoutée et agrégateur de cloud en Arabie saoudite et dans la région du CCG distribue des produits, solutions et services technologiques avancés dans les domaines du Cloud Computing, des centres de données, de l’infrastructure, de l’IoT, de la mise en réseau, de la collaboration et de la cybersécurité. Aljammaz Technologies est spécialisé dans la distribution de solutions de cybersécurité avancées fournissant des produits et services de sécurité informatique à forte valeur ajoutée à son écosystème de partenaires de distribution.

Le partenariat entre Gatewatcher et AlJammaz Technologies permettra le déploiement de la stratégie de commercialisation de AIonIQ, la plateforme de détection et de réponse (NDR) de Gatewatcher en Arabie Saoudite et dans la région du CCG. Dans le cadre de cet accord, les entreprises clientes bénéficient des expertises conjointes des deux entités pour apporter, en toute confiance, le plus haut niveau de protection, de détection et de réponse aux cyberattaques.