Gatewatcher annonce une levée de fonds de 25 millions d’euros

février 2022 par Marc Jacob

Gatewatcher annonce sa première levée de fonds. D’un montant de 25 millions d’euros, l’opération est menée par Move Capital Fund I, spécialisé en Growth Equity (géré par Kepler Cheuvreux Invest), à hauteur de 15 millions d’euros en Equity et suivie par plusieurs partenaires financiers à hauteur de 10 millions d’euros en financement non dilutif.

Gatewatcher commercialise notamment AIonIQ, une plateforme NDR (Network Detection & Response) associant l’intelligence artificielle à des fonctions avancées de cartographie pour la protection des infrastructures numériques et du cloud contre les menaces cyber. Également au catalogue de Gatewatcher, la solution Trackwatch qualifiée par l’ANSSI, qui assure la protection des opérateurs d’importance vitale et LastInfoSec, une plateforme de Cyber Threat Intelligence qui offre des informations enrichies sur les menaces ciblant spécifiquement un secteur ou une organisation.

Fondée en 2015 par Jacques de La Rivière et Philippe Gillet, Gatewatcher compte plus de 70 salariés en France et à l’international. 100% autofinancée depuis sa création, la société connait une forte croissance grâce à la qualité de ses produits qui permettent de réduire le risque cyber et de protéger les entreprises de toutes tailles, les institutions et organismes critiques en détectant en amont les cybermenaces.

Outre l’expansion de la présence de Gatewatcher à l’international, l’entreprise a également pour ambition de continuer à proposer des offres techniques de qualité répondant aux besoins des entreprises de toute taille. « Nos solutions apportent une amélioration immédiate aux enjeux actuels de cybersécurité et une réponse adaptée aux nouveaux besoins de détection des organisations grâce à une vision à 360° des cybermenaces. Ils combinent des algorithmes d’apprentissage automatique avec différentes méthodes d’analyse du trafic réseau. Ils sont conçus pour être évolutifs et immédiatement opérationnels pour une intégration facilitée. Cette levée de fonds permettra de déployer des forces commerciales en France et à l’international et de soutenir nos efforts de R&D », ajoute Jacques de la Rivière.

« Nous nous réjouissons d’entrer au capital de Gatewatcher, une entreprise résolument visionnaire, dont la qualité et l’efficacité de sa technologie de détection nous ont convaincus. Gatewatcher est parfaitement aligné avec notre stratégie d’investissement qui consiste à accompagner les sociétés technologiques à fort potentiel dans des secteurs importants pour la souveraineté numérique française et européenne » expliquent Sophie Sursock et Hervé Malausséna, Associés Fondateurs de Move Capital Fund I.