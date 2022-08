Gartner® nomme Veeam leader du Magic QuadrantTM dédié aux solutions logicielles de sauvegarde et de restauration à destination des grandes entreprises

août 2022 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce que Gartner Inc. a reconnu la société comme Leader de l’édition 2022 du rapport Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Solutions pour la 6ème fois consécutive. En outre, Veeam obtient le meilleur résultat global en matière de « capacité d’exécution » pour la 3ème année consécutive.

Au 2ème trimestre 2022, Veeam a enregistré son 18ème trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres et une augmentation de son revenu annuel récurrent (ARR) de 22 % par rapport à l’année précédente, en devises constantes. La société comptabilise plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel et plus de 450 000 clients de toutes tailles répartis dans le monde. Elle offre à sa communauté la protection des données la plus avancée sur tous les environnements – cloud, virtuel, physique, SaaS et Kubernetes – et offre à ses clients et à ses partenaires le plus haut niveau d’accompagnement.

Les rapports Magic Quadrant sont le résultat de recherches rigoureuses et d’analyses reposant sur des faits au sein de marchés spécifiques. Ils fournissent une vision d’ensemble du positionnement relatif des différents fournisseurs au sein de marchés marqués par une forte croissance et une importante différenciation des prestataires. Les fournisseurs sont répartis au sein de quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players. Le rapport inclut l’analyse de 14 fournisseurs de solutions de sauvegarde et de restauration des données à destination des grandes entreprises.