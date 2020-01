Garantir la disponibilité dans le cloud de demain

janvier 2020 par Patrick Rohrbasser, Regional VP France et Afrique du Nord, Veeam

La migration de masse des systèmes informatiques vers le cloud a créé l’illusion d’un marché beaucoup plus mature qu’il ne l’est. Il ne faut pourtant pas oublier que la croissance du marché du cloud en est encore à sa phase d’accélération. On pourrait même considérer que nous n’en sommes qu’à la phase initiale de l’adoption du cloud. Et cette idée est confortée par les intentions d’investissement des décideurs informatiques qui prévoient, au cours des douze prochains mois, de consacrer 41 millions de dollars en moyenne au déploiement de technologies de gestion des données dans le cloud, selon le rapport Cloud Data Management réalisé par le cabinet Vanson Bourne C’est pourquoi des changements majeurs sont en cours pour laisser place aux infrastructures cloud et de datacenter nouvelle génération.

La valeur des données atteint un tournant critique

Les entreprises doivent se préparer à une croissance fulgurante en un laps de temps relativement court. Selon une étude d’IDC, la datasphère aura atteint 163 zettaoctets d’ici 2025, soit 163 billions de gigaoctets et dix fois le niveau enregistré en 2016. En plus d’un volume croissant, la valeur des données est de plus en plus grande. Et plus les entreprises détiennent des données, plus ces données prennent de la valeur. Statista estime que le marché du big data s’élèvera à 77 milliards de dollars d’ici 2023. Avec cette prochaine phase d’accroissement du volume des données, les entreprises seront encore plus dépendantes de leur infrastructure informatique que jusqu’à présent.

Dans le cadre de la migration des workloads vers le cloud public, les responsables informatiques recherchent des solutions leur permettant de migrer les données de manière plus transparente entre hyperscalers et stockage privé. L’une de ces solutions est l’approche "cloud native", une stratégie qui consiste à dissocier les plateformes de données des infrastructures afin de déployer des applications évolutives et agiles via le cloud public. Avec cette approche, l’infrastructure physique n’a plus d’importance et l’entreprise peut exécuter les applications dans n’importe quel cloud et sur n’importe quel appareil. Dans la plupart des cas, le terme cloud native renvoie à des environnements de conteneurs, dans lesquels ces derniers fournissent la plateforme pour les applications cloud native. Les conteneurs sont des entités très mobiles, pouvant s’exécuter sur n’importe quelle plateforme et avoir accès aux données rapidement pour lancer les applications qui les utilisent. Pour faire simple, la conteneurisation permet de rapprocher l’application des données.

Un monde défini en termes de logiciels

Les entreprises modernes étant axées sur le digital, elles doivent pouvoir s’appuyer sur un environnement IT évolutif et flexible pour garantir la continuité d’activité. Pour ce faire, les solutions hybrides et multi-cloud sont les plus adaptées. Les approches cloud native ou IAC (Infrastructure as Code), associées aux technologies telles que Kubernetes et la conteneurisation, permettent de déployer plus facilement les systèmes informatiques. Cela signifie à la fois une expansion plus rapide des données, mais aussi une gestion plus rapide et plus précise. Plutôt que de se retrouver paralysées par l’IT, les entreprises peuvent se servir de la technologie comme d’un accélérateur.

Pour les responsables informatiques, l’heure n’est plus à la provision manuelle de l’infrastructure. L’IAC, par exemple, permet de s’affranchir de la configuration et du déploiement du matériel. Les entreprises peuvent ainsi mettre au point un plan détaillé des fonctions de l’infrastructure et déployer celle-ci sur plusieurs sites. En pratique, cela peut permettre à un retailer d’ouvrir plusieurs nouveaux magasins sans devoir répéter le processus de configuration manuelle de l’infrastructure IT pour chaque nouveau magasin. L’IAC offre aux entreprises des avantages considérables puisqu’elle permet de réduire considérablement le temps et les coûts liés à un déploiement d’infrastructure sur plusieurs sites grâce à l’automatisation de ce processus, tout en éliminant le risque d’erreur humaine.

Avec l’essor des approches cloud native et de conteneurisation en entreprise, Kubernetes devrait avoir un réel impact. Kubernetes est une plateforme d’orchestration qui permet aux responsables informatiques de gérer leurs déploiements applicatifs et de faire tourner des environnements de conteneurs dans toute l’entreprise, permettant à celle-ci d’atteindre un nouveau degré d’agilité, améliorant le temps de commercialisation et renforçant la capacité à répondre aux demandes de ses clients.

De nouveaux volumes de données à gérer

On peut réunir ces nouvelles technologies et approches sous la terminologie de gestion des données dans le cloud. Ce terme désigne la gestion des données dans l’ensemble du cloud et de l’environnement de stockage des données d’une entreprise, et regroupe la sauvegarde, la réplication et la reprise après incident. Selon le rapport Cloud Data Management réalisé par Vanson Bourne, près des trois quarts des décideurs informatiques déclarent que leur entreprise prévoit de déployer des solutions de gestion des données dans le cloud au cours des douze prochains mois.

Du fait de la dépendance croissante des entreprises à leur infrastructure numérique, le maintien de la disponibilité des données est plus que jamais un enjeu crucial. Alors que le provisionnement manuel de l’informatique et la réplication des environnements d’infrastructures laissent place à des approches hautement automatisées et réplicables, les entreprises doivent impérativement adapter leur manière de gérer les données. Cela implique d’investir dans une stratégie solide de gestion des données dans le cloud, et de sauvegarder et de répliquer leurs données en continu afin de pouvoir les restaurer. La gestion des données doit se faire au rythme de leur production, de leur mobilité et de leur exploitation. Il incombe à toute entreprise cherchant à exploiter ses données pour devenir plus compétitive d’en assurer la gestion.