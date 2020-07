GTT révèle que 96% des décideurs IT ont planifié une mise à jour de leur réseau en 2020

juillet 2020 par GTT Communications, Inc.

GTT Communications, Inc. révèle les résultats d’une étude de marché réalisée en novembre 2019 et indiquant que 96% des décideurs IT avaient décidé de faire évoluer leur réseau d’entreprise en 2020. Cette étude indépendante réalisée auprès de 1483 décideurs IT dans 12 pays, dessine les tendances et facteurs clés de 2020, et montre le rôle important que joue le réseau pour soutenir les objectifs de croissance.