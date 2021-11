GTT ouvre une plateforme qui facilite la commande de services réseaux internationaux et la résolution de tickets avec les opérateurs tiers

novembre 2021 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce le lancement d’une nouvelle plateforme centralisée pour les demandes de cotations et de bons de commande (Access Services Request, ASR) et la résolution de tickets. Cette nouvelle plateforme, basée sur des API, s’appuie sur Universal Order Connect de Neustar, Inc, entreprise internationale de services et de technologies de l’information leader dans l’identity resolution. Les entreprises clientes bénéficient d’une interface d’échange unique, standard et transparente avec les fournisseurs d’accès tiers, qui accélère le temps de traitement des nouvelles commandes et rationalise la résolution des tickets avec un service continu pour une expérience améliorée.