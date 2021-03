GTT nomme les deux nouveaux dirigeants des zones Amériques et Europe

mars 2021 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce la nomination de Dave Salutri en tant que Division President, Americas, et celle de Tom Homer au poste de Division President, Europe. M. Salustri était auparavant senior vice president Enterprise Sales, Americas. Avant de rejoindre GTT, il a occupé des postes de Directeur des Ventes et endossé la responsabilité exécutive pour des entreprises du secteur des télécommunications comme Time Warner Cable, XO Communications, et Verizon. M. Homer était auparavant senior vice president Europe, à la Direction des Ventes de GTT dans la région. Avant de rejoindre GTT en 2020, il était Managing Director EMEA chez Telstra.

Les divisions de GTT, définies géographiquement, ont la responsabilité des fonctions clés telles que la réussite client, les ventes, l’ingénierie commerciale, la définition des tarifs, les commandes, les services professionnels, et la gestion globale des comptes clients. Dans leurs nouvelles fonctions, M. Salustri et M. Homer se concentreront sur la définition et l’exécution de la stratégie de mise sur le marché, l’extension de l’éventail de services fournis à la base installée des clients de GTT et l’acquisition de nouveaux clients. Ces domaines clés sont soutenus par les initiatives d’excellence opérationnelle et d’amélioration de l’expérience client de l’entreprise, ainsi que par son portefeuille complet de services de réseaux dans le cloud qui répondent aux besoins actuels et futurs des entreprises en matière de télécommunications. En plus de l’Europe, les responsabilités géographiques de M. Homer comprennent le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique.