GTT lance un service RTC connecté au cloud pour Cisco Webex sur son réseau IP mondial Tier 1

décembre 2020 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce le lancement d’un service RTC connecté au cloud pour Cisco Webex Calling. Ce service, appelé Cloud Connected PSTN, donne accès à la solution cloud Webex Calling grâce au SIP Trunking de GTT avec une connexion garantie de bout en bout sur le backbone IP mondial Tier 1 de GTT.

GTT offre aux entreprises un accès aux fonctionnalités d’appel et de collaboration de Cisco Webex depuis une plateforme mondiale unique intégrant différentes capacités de communication. L’ensemble de la gamme de services de communication d’entreprise de GTT supporte les appels RTC, la terminaison SIP globale, les numéros SDA entrants et les services d’urgence. Grace à un modèle simple de tarif unique basé sur le nombre d’appels, la solution est à la fois abordable et facile à gérer.