GTT lance Secure Connect pour renforcer la sécurité des clouds d’entreprises

mars 2022 par Patrick LEBRETON

GTT Communications annonce son nouveau service Secure Connect, qui étend et renforce la protection des réseaux d’entreprise connectés à Internet auxquels les utilisateurs accèdent de n’importe où. Ce nouveau service, basé sur la plateforme SASE, s’intègre aux services SD-WAN managés de GTT. GTT Secure Connect utilise une seule plateforme cloud pour fournir des capacités de sécurité réseau distribuées qui peuvent être rapidement déployées, avec des services tels que CASB (Cloud Access Security Broker), SWG (Secure Web Gateway), ZTNA (Zero Trust Network Access) et FWaaS (Firewall as a Service).

GTT Secure Connect résout la question de l’accès sécurisé aux ressources de l’entreprise, un besoin de plus en plus présent dans un environnement caractérisé par l’utilisation généralisée des technologies numériques, l’adoption massive d’applications cloud et le télétravail. GTT Secure Connect utilise un mode de livraison dans le cloud qui fournit un contrôle centralisé des politiques de sécurité au niveau de l’utilisateur et du site où il travaille, ce qui permet une plus grande évolutivité et étend le périmètre de sécurité à tout point d’entrée du réseau. En outre, l’intégration de la sécurité à la fonctionnalité SD-WAN managée de GTT améliore les performances du réseau et simplifie sa gestion.

L’ensemble complet de fonctionnalités basées sur SASE peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise, en matière d’antivirus, de firewall et de protection anti-malware, de blocage plus efficace des sites dangereux, de contrôle renforcé de la sécurité du cloud et de prévention des accès non autorisés aux ressources du réseau, dans un contexte global où chacun travaille de n’importe où. Avec GTT Secure Connect, l’accès au réseau est lié à l’identité de l’utilisateur, à l’appareil et à l’application (plutôt qu’à l’emplacement physique ou à l’adresse IP), ce qui permet une connectivité sécurisée et transparente entre les différents utilisateurs, les clouds publics, privés ou SaaS (Software-as-a-Service) et le data center de l’entreprise.

Selon le cabinet d’études Omdia, à l’échelle mondiale, seuls 15 % des entreprises ont développé une approche approfondie du risque numérique et de la cybersécurité. Une autre étude de cette société montre que lorsque le SD-WAN est associé à la sécurité, la valeur ajoutée perçue par les entreprises est bien plus importante que le SD-WAN seul.

La plateforme technologique sur laquelle repose le service Secure Connect de GTT est Prisma® Access, de Palo Alto Networks, leader mondial dans le secteur de la cybersécurité. GTT Secure Connect intègre Prisma Access aux solutions logicielles de connectivité réseau de GTT et à son réseau IP mondial Tier 1. GTT Secure Connect est supporté par les équipes de consultants spécialisés de GTT, qui fournissent l’expertise technique et l’expérience opérationnelle nécessaires pour prendre en charge l’ensemble de la solution, de la conception initiale à l’installation et à la gestion des services dans le temps. Leur approche couvre la gestion de projets, l’administration technique et le soutien à la résolution des incidents. Grâce à EtherVision, le portail de gestion de GTT, GTT Secure Connect donne aux clients tout le contrôle et les informations dont ils ont besoin pour exploiter leur réseau et gérer leur environnement de sécurité.