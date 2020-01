GTT enrichit son offre SD-WAN avec le SD-WAN sécurisé de Fortinet

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

GTT Communications, Inc., annonce l’ajout du SD-WAN sécurisé de Fortinet à son catalogue.

Celui-ci est proposé en service managé pour toute connexion sur le dernier kilomètre afin de répondre aux besoins des clients en matière de sécurité avancée et de performance applicative. Il vient enrichir l’offre existante de services SD-WAN aux entreprises de GTT.

L’offre SD-WAN de GTT utilisant la technologie Fortinet englobe des fonctionnalités de firewall de dernière génération et de gestion unifiée des menaces (Unified Threat Management – UTM) associées à un équipement et un routeur SD-WAN edge. L’offre de services SD-WAN Fortinet de GTT convient tout particulièrement aux applications d’entreprises possédant plusieurs sites distants comme dans la distribution, la restauration rapide, les services hospitaliers et financiers.