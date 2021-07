GTT annonce une nouvelle fonctionnalité de sécurité cogérée pour les services SD-WAN et Sécurité

juillet 2021 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce l’ajout d’une fonctionnalité appelée Secure Co-Manage sur son portail EtherVision. Elle fournit aux clients une meilleure visibilité concernant la sécurité du réseau et leur offre la possibilité de faire des changements de configuration et de politiques de firewalls en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible pour les services SD-WAN et Sécurité de GTT, apporte une meilleure visibilité à la fois sur la sécurité et la performance du réseau. Elle pousse le self-service un cran plus loin pour permettre aux clients de répondre rapidement aux menaces de sécurité et de garantir une performance optimale des applications.

La fonctionnalité Secure Co-Manage de GTT offre des capacités complètes de gestion de la sécurité incluant la politique de firewall, la gestion des objets ainsi que la configuration des fonctionnalités de dernière génération pour les services de firewall avancé. Les clients peuvent surveiller les événements de menace sur le réseau, passés et actuels, et obtenir des remontées à valeur ajoutée sur les données de log, les flux de trafic et l’exécution de fonctionnalités de sécurité, notamment la prévention d’intrusion, les antivirus, le contrôle des applications, le filtrage Web et la mise en place de sandbox. Les clients bénéficient également d’informations concernant le comportement de leur réseau entreprise, incluant les applications à haut risque et les menaces détectées. De plus, les administrateurs du système d’information ont la possibilité d’ajuster les contrôles d’accès au réseau en fonction du statut des utilisateurs, pour plus de flexibilité.

Secure Co-Manage rend la gestion des services SD-WAN plus facile encore pour les clients de GTT, grâce à des tableaux intuitifs, des widgets et des vues cartographiques. Elle fournit une visibilité complète pour faire un diagnostic sur les interfaces réseau notamment la latence, le jitter, le volume de trafic, la bande passante et l’utilisation des sessions. Cette nouvelle fonctionnalité dans le portail Ethervision permet aux clients de faire des changements dans leurs policies sans passer de commande, ce qui leur permet de mieux contrôler l’utilisation de la bande passante pour optimiser les performances des applications ainsi que la sécurité de leur réseau.

Selon Gartner, « Les services de sécurité cogérée pour le SD- WAN font leur apparition et ils permettent aux entreprises de surveiller les services et de changer les politiques de routage SD-WAN sans en faire la demande au fournisseur. L’avantage du SD-WAN cogéré est de s’affranchir du passage de commande pour les clients qui veulent effectuer un changement, et donc de l’attente de réponse de la part du fournisseur. »