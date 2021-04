GTT accompagne SGN dans sa transformation cloud avec ses services de sécurité et de réseau infogérés

avril 2021 par Marc Jacob

GTT Communications, Inc. annonce que SGN, propriétaire de l’un des plus importants réseaux de distribution de gaz au Royaume-Uni, a renouvelé et étendu son partenariat avec GTT pour des services de réseau cloud. SGN distribue du gaz naturel et du gaz vert à 5.9 millions de foyers et d’entreprises en Ecosse, dans le sud de l’Angleterre et en Irlande du nord. GTT va continuer de fournir à SGN de la connectivité cloud haute performance résiliente, des services WAN et LAN, ainsi que l’atténuation DDoS et ajoute à cela des services professionnels pour accompagner la stratégie de transformation cloud.

GTT est un partenaire stratégique de SGN depuis 2017. Ses services de réseau haute performance permettent aux collaborateurs de SGN de se connecter en toute sécurité aux environnements multicloud automatiques et évolutifs qui supportent son activité, qu’ils soient au bureau, sur site ou à distance. L’équipe de services professionnels apportent ses conseils et ses directives pour faire avancer la stratégie de transformation cloud en collaboration avec plusieurs prestataires de services différents.

SGN a entrepris une transformation cloud sur plusieurs années afin de migrer la plus grande majorité de services informatiques vers le cloud, et ainsi gagner en efficacité et améliorer la productivité de ses employés. L’un des objectifs clés du projet est d’augmenter le niveau de sécurité du réseau, sa disponibilité et sa résilience, tout en adoptant de nouvelles méthodes de travail agiles et les innovations numériques.

“Nous avons choisi GTT comme partenaire stratégique en raison de son expertise avancée en matière de réseau cloud et de son portefeuille de services, qui sont essentiels pour réussir notre stratégie de transformation vers le tout cloud,” déclare Andrew Quail, Director of IT and Innovation de SGN. “Au fil des années, nous avons noué une solide relation de collaboration avec GTT, qui implémente les solutions qui permettent à notre infrastructure réseau de s’adapter au fur et à mesure que notre entreprise ou son environnement opérationnel changent. La connectivité cloud de GTT a joué un rôle important pour nous en permettant à près de 50% de nos collaborateurs de travailler très efficacement et en toute sécurité depuis chez eux dès le début de la pandémie. GTT a été extrêmement efficace en partageant de manière proactive son expertise et ses connaissances, pour nous aider à nous transformer et à atteindre nos objectifs alors que nous continuons à innover et à être compétitifs sur un marché dynamique.”

“La transformation digitale de SGN est impressionnante, et GTT est fier de fournir une connectivité sécurisée et résiliente pour soutenir son activité, ses collaborateurs et ses clients,” déclare Tom Homer, Président de la Division Europe de GTT. “Nous sommes heureux de notre partenariat stratégique avec SGN et nous sommes impatients de l’accompagner dans la prochaine phase de sa transformation IT avec notre réseau cloud sécurisé et nos services professionnels.”