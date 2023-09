GMO GlobalSign stellt neue Lösung im Rahmen sicherer, vertrauenswürdiger Siegel in hohem Volumen vor

September 2023 von Marc Jacob

GMO GlobalSign K.K. kündigte die Verfügbarkeit eines neuen Siegeltyps an, der auf qualifizierten Lösungen basiert. GMO GlobalSigns neues "Qualified Trust Seals by DSS" bietet fortschrittliche elektronische Siegel, die von qualifizierten Zertifikaten unterstützt werden und es Kunden ermöglichen, Siegel schnell und in großem Umfang einzusetzen. Die neue Lösung ist ideal für Service Provider und alle anderen Organisationen, die ein hohes Volumen an Dokumenten erstellen, die fortgeschrittene elektronische Siegel erfordern, wie z. B. Rechnungen, Angebote und Bestellungen.