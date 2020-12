GLIMPS remporte le premier Prix de l’Investor day

décembre 2020 par Marc Jacob

Née à Rennes en 2019, GLIMPS est une startup rennaise en pleine ascension. Son activité : commercialiser une solution qui détecte, analyse et attribue les attaques informatiques via une technologie à base d’intelligence artificielle. Ses 4 fondateurs, ingénieurs, ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années à la Direction Générale de l’Armement – Maîtrise de l’Information basée dans la métropole rennaise. Pour accompagner son développement, GLIMPS a rapidement intégré la Cyberdéfense Factory, nouvel incubateur piloté par la DGA-MI.

Cette deuxième victoire pour GLIMPS, lauréate du Prix du public l’an dernier, va permettre à la startup qui prévoit une levée de fonds en janvier prochain, d’être repérée par les investisseurs, et par les talents pour postuler à la dizaine de postes actuellement à pourvoir.

Le pitch de GLIMPS est à retrouver ici.

« Voir l’entreprise GLIMPS remporter le Trophée de « l’Investor Day pitch jeunes entreprises » de la European Cyber Week 2020 est une très grande satisfaction pour la Ville de Rennes et Rennes Métropole » confirme Sébastien Sémeril, vice-président de Rennes Métropole en charge du Développement économique et de l’Emploi. « Cette récompense met en évidence l’excellence du territoire en matière de cybersécurité et cyberdéfense. Un territoire au sein duquel acteurs publics et privés, civils et militaires, industriels et académiques, collaborent. Cet écosystème riche participe au développement économique du territoire et fait de la cybersécurité une filière majeure sur laquelle s’appuie la Métropole pour rebondir suite à la crise sanitaire. »

Yogosha, est quant à elle une startup parisienne, spécialiste sur le marché français de la cybersécurité. Elle propose une plateforme de cybersécurité crowdsourcée, permettant la détection d’attaques et de vulnérabilité en matière informatique. La plateforme s’appuie sur une communauté de hackers éthiques, qu’elle met en relation avec les entreprises souhaitant tester leur système informatique.