GETAC lance la tablette F110-EX entièrement durcie

décembre 2021 par Marc Jacob

Getac annonce le lancement de la nouvelle génération de la F110-EX, une version à sécurité intrinsèque de sa tablette durcie F110, puissante et polyvalente, destinée aux professionnels travaillant dans des environnements à risque ATEX et IECEx Zone 2/22. Avec ce lancement, Getac propose désormais des options ATEX et IECEx pour trois de ses tablettes Windows durcies les plus populaires - UX10-EX, F110-EX et K120-EX- pour les clients qui cherchent à transformer numériquement des aspects clés de leurs opérations.

Des performances puissantes

La F110-EX bénéficie des mêmes spécifications puissantes que la F110 de nouvelle génération récemment dévoilée. Les caractéristiques comprennent un processeur Intel® Core™ de 11e génération avec graphique Iris® Xe intégré, un stockage SSD PCIe NVMe par défaut, un WLAN Wi-Fi 6 pour un débit de données 3x plus rapide que les générations précédentes, un Bluetooth 5.2 et un WWAN 4G LTE. Un port ThunderboltTM 4 intégré fournit une connexion 40 Gb/s pour des moyens uniques de solution globale, tandis que son écran LumiBond® 2.0 de 11,6 pouces offre une luminosité exceptionnelle (1000 nits) et une lisibilité dans toutes les conditions météorologiques.

Conception à sécurité intrinsèque

En outre, la F110-EX est dotée d’une série d’éléments de conception à sécurité intrinsèque qui lui permettent de répondre aux normes strictes de certification ATEX et IECEx pour une utilisation dans les environnements à risque de la zone 2/22. Il s’agit notamment de revêtements en caoutchouc sur les broches de guidage et les parties métalliques exposées, de connecteurs fermés et de protection d’écran, contribuant à éliminer le risque d’étincelles électriques susceptibles d’enflammer des atmosphères explosives.

Fabrication robuste dès la conception

Comme tous les appareils Getac, la F110-EX est également conçue pour être robuste dès le départ. Les certifications MIL-STD-810H et IP66, la résistance aux chutes d’un mètre en cours d’utilisation et la plage de température de fonctionnement de -21°C à +60°C (-6°F à 140°F) sont autant d’éléments qui contribuent à la tranquillité d’esprit et à l’optimisation de la productivité des utilisateurs.

La solution idéale pour les environnements de travail dangereux

Les performances robustes de la F110-EX, son design compact et sa conception à sécurité intrinsèque en font la solution idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements difficiles et potentiellement dangereux, tels que ceux des industries minière, pétrolière et gazière, chimique et manufacturière. Ci-dessous une série de cas d’utilisation potentiels :

• Exploitation minière - Inspection de sécurité des puits de mines La sécurité joue un rôle important dans les opérations minières, où la présence potentielle de gaz inflammables ou de poussières peut poser des problèmes majeurs. Le design sécurisé de la F110-EX, sa large plage de températures de fonctionnement, sa fiabilité robuste et la longue durée de vie de sa batterie en font un outil idéal pour des tâches essentielles comme l’inspection des puits de mine, contribuant ainsi à la sécurité des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.

• Pétrole et gaz - Surveillance de site et collecte de données La collecte et l’analyse de données numériques constituent un élément clé des opérations pétrolières et gazières modernes, permettant d’optimiser la productivité, de gérer les actifs et d’éviter les temps d’arrêt imprévus. L’écran de 11,6 pouces lisible en plein soleil de la F110-EX, le lecteur de codes-barres/RFID en option, la webcam FHD et l’appareil photo arrière de 8 Mpx simplifient la collecte des données sur le terrain, tandis que le GPS en option et les puissantes options de connectivité permettent d’envoyer/recevoir rapidement et facilement des informations depuis des sites distants.

• Fabrication - Surveillance des usines chimiques et pharmaceutiques La fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques peut être difficile pour les équipements informatiques, tandis que de nombreuses installations comportent un risque supplémentaire de présence de gaz explosifs ou de poussière. La fiabilité robuste et la connectivité puissante de la F110-EX permettent de maximiser l’efficacité opérationnelle à tout moment, tandis que sa technologie à sécurité intrinsèque protège les employés des risques d’explosion dans les environnements ATEX et IECEx Zone 2/22.

La tablette F110-EX bénéficie également de la garantie Getac de trois ans Bumper-to-Bumper, couvrant les dommages accidentels en standard. Cette garantie, leader dans le secteur, aide les clients à maintenir leur efficacité opérationnelle en remettant rapidement leurs appareils en état de marche, sans se soucier des coûts supplémentaires ou des temps d’arrêt prolongés en cas d’imprévu.