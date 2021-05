GATEWATCHER signe un partenariat avec DATAPROTECT

mai 2021 par Marc Jacob

DATAPROTECT devient Gold Partenaire de GATEWATCHER pour la distribution de solutions de détections des intrusions au Maroc et en Afrique francophone.

GATEWATCHER, éditeur de solutions de Cybersécurité, est heureux d’annoncer la signature à effet immédiat d’un nouveau partenariat de distribution pour les marchés Marocain et d’Afrique francophone avec la société DATAPROTECT, leader africain dans le domaine de la Cybersécurité. Cette signature marque également une nouvelle étape dans le développement international de l’éditeur.

Afin de répondre à des besoins toujours plus importants de détection des menaces avancées, GATEWATCHER propose des solutions innovantes basées sur la combinaison de moteurs multiples tels que les antimalware, les décodages de commande ou encore le Machine Learning, permettant d’analyser à très haut débit tout profil d’attaques, même les plus sophistiquées. Le rachat en 2020, de la société LASTINFOSEC, acteur reconnu de la Cyber Threat Intelligence a permis à GATEWATCHER d’enrichir la couverture de son offre et d’offrir à ses clients des capacités de détection renforcées.