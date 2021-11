GAIA X : Scaleway, membre fondateur de GAIA-X, ne renouvellera pas son adhésion au programme

novembre 2021 par Yann Lechelle, DG de Scaleway

Conçue par les gouvernements français et allemand, l’initiative GAIA-X a pour but d’établir une infrastructure européenne de données régie par des règles et des valeurs communes concernant la protection des données, la cybersécurité et le traitement des données.

Inaugurée par les ministres français et allemand il y a plus d’un an, GAIA-X rassemble aujourd’hui plusieurs acteurs majeurs du Cloud européens, néanmoins, les initiatives prises jusqu’à ce jour ne comblent pas les attentes de tous.

Yann Lechelle, DG de Scaleway, déclare :

« Scaleway ne renouvellera pas son adhésion à GAIA-X. Les objectifs de l’Association, quoique louables au départ, sont de plus en plus détournés et contrariés par un paradoxe de polarisation ayant pour conséquence de renforcer le statu quo, c’est-à-dire une concurrence déséquilibrée. Scaleway choisit de consacrer son temps, ses capitaux et son attention à améliorer son offre multicloud, un facteur clé pour une véritable réversibilité et ouverture. »