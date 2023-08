Fünf Cybersecurity-Startups im Finale des ATHENE Startup Awards UP23@it-sa

August 2023 von Thomas Philipp Haas Director Marketing & Manager Public Relations NürnbergMesse

Confidential Computing, Quanten-Kryptographie, Automatisierung oder Compliance – im Pitch um den begehrten Preis als bestes Cybersecurity-Startup aus dem DACH-Raum adressieren die Kandidaten ganz unterschiedliche Aspekte der Cybersicherheit. Am 11. Oktober treten sie auf der it-sa Expo&Congress gegeneinander an. Drei Sieger dürfen sich über attraktive Preise im Gesamtwert von rund 12.000 Euro freuen.

Enclaive, Quantum Optics Jena, KeeQuant, Mondoo und ZenAdmin im Rennen um begehrten Nachwuchspreis

Pitch auf Europas führender IT-Sicherheitsfachmesse it-sa Expo&Congress

Preisgelder für Podiumsplätze werden von Sponsoren bereitgestellt

Im Rennen um den ATHENE Startup Award UP23@it-sa biegen fünf Unternehmen auf die Zielgerade: Enclaive, Quantum Optics Jena, KeeQuant, Mondoo und ZenAdmin wurden von der Fachjury für das finale Pitch-Event bestimmt. Der Pitch um den begehrten Preis als bestes Cybersecurity-Startup aus dem DACH-Raum findet am 11. Oktober auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg statt.

Der Gewinner sowie das zweit- und drittplatzierte Unternehmen dürfen sich über attraktive Preise im Gesamtwert von rund 12.000 Euro freuen. Darunter sind Preisgelder in Höhe von 5.000, 2.500 und 1.250 Euro, die von den Sponsoren Deutsche Telekom Security, Kaspersky und Infinigate bereitgestellt werden.

Diese Startups sind im Finale um den ATHENE UP23@it-sa Award:

Enclaive

Confidential Computing schützt Daten auch während der Verarbeitung in jeder Cloud-Umgebung. Durch hardwaregestützte Kryptografie werden containerisierte Anwendungen von der Ausführung auf derselben physischen Plattform isoliert. Die Enclavation-Technologie von Enclaive sorgt so für ein Höchstmaß an Anwendungssicherheit und Datenschutz.

Quantum Optics Jena

Quantencomputer werden einige aktuelle, mathematisch basierte Verschlüsselungstechnologien in Frage stellen. Quantum Optics Jena stellt dieser besonderen Herausforderung Quantentechnologie entgegen. Das Unternehmen entwickelt Systeme zum Quantenschlüsselaustausch (Quantum Key Distribution, QKD), die auf verschränkten Photonen basieren.

KeeQuant

Produkte von KeeQuant ermöglichen es Anwendern, kryptografische Schlüsselpaare innerhalb eines Glasfasernetzes zu erzeugen und die Kontrolle über die Schlüssel in die Hände des Netzbetreibers zu legen. Dafür nutzt KeeQuant das Potenzial Photonischer ICs. QKD soll so den breiten Markt erreichen.

Mondoo

Mondoo automatisiert die Suche nach Schwachstellen und Richtlinienverstößen – in Cloud-Umgebungen, VMs, Kubernetes-Workloads und Containern. Alle Schichten der Anwendungsinfrastruktur werden so geschützt und Exploits effektiv verhindert.

ZenAdmin

Compliance-Vorgaben einzuhalten erfordert Wissen, Strukturen und Prozesse. ZenAdmin unterstützt bei der Implementierung wichtiger Compliance-Standards für die gängigen Regelwerke und hilft so, das Risiko von Sicherheitsvorfällen zu reduzieren und Organisationen für die entsprechende Zertifizierung fit zu machen.

Weitere Informationen zum ATHENE Startup Award UP23@it-sa: www.itsa365.de/up-award

Über den ATHENE Startup Award UP@it-sa

Der ATHENE Startup Award UP@it-sa würdigt erfolgreiche Neugründungen und aussichtsreiche junge Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit und Datenschutz. Innovative Produkte und attraktive Geschäftsmodelle stehen dabei im Mittelpunkt. Der Preis ist eine Initiative des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit ATHENE bzw. von seinem Projekt Digital Hub Cybersecurity, des IT-Sicherheitscluster e.V. und der it-sa. Der Award wird jährlich auf Europas führender IT-Sicherheitsfachmesse it-sa Expo&Congress vergeben.