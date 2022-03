Fujitsu sélectionné par l’organisation japonaise NEDO

mars 2022 par Marc Jacob

Fujitsu vient d’être sélectionné pour le projet " Green Innovation Fund Project/Construction of Next Generation Digital Infrastructure » dans la catégorie "développement technologique de la prochaine génération de datacenters responsables" par le NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) au Japon. Dans le cadre de ce programme, Fujitsu dirigera le développement de CPU à faible consommation d’énergie et de NIC photoniques intelligentes optimisées pour les datacenters de prochaine génération.

D’une part, Fujitsu a pour objectif d’affiner sa technologie, une microarchitecture, facteur clé pour la performance et l’efficacité énergétique des CPU, qui lui permet de développer un CPU à faible consommation d’énergie pour être utilisé dans les datacenters responsables de nouvelle génération. Une technologie qui a permis au supercalculateur Fugaku d’atteindre les plus hauts niveaux de performance et d’efficacité énergétique au monde.

D’autre part, Fujitsu et Fujitsu Optical Components vont développer une NIC photonique intelligente qui réduira la consommation d’énergie du réseau dans les datacenters. Pour cela, ils vont appliquer une technologie de transmission optique plus efficace en termes de taille et de consommation d’énergie, ainsi qu’une plus grande capacité de données, et améliorer les technologies matérielles et logicielles développées pour les dispositifs de transmission optique de pointe. Par sa contribution, le groupe Fujitsu vise à renforcer le développement de technologies informatiques et de réseaux avancés qui jouent un rôle essentiel dans l’infrastructure numérique de la société. Ainsi, Fujitsu vise à promouvoir l’usage de solutions globales à l’échelle mondiale, démarche qui s’inscrit dans son engagement à créer une société plus durable grâce à l’innovation.