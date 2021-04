Fujitsu et Trend Micro s’unissent pour sécuriser la 5G privée

avril 2021 par Marc Jacob

Fujitsu Limited et Trend Micro Incorporated annoncent une collaboration portant sur la sécurisation des réseaux privés 5G. Dans le cadre de ce projet, les deux acteurs prévoient de se baser à la fois sur un environnement simulé de smart factory et un environnement opérationnel de Fujitsu afin de démontrer l’efficacité des technologies Trend Micro pour sécuriser les réseaux privés 5G. L’objectif à terme étant de proposer une solution dédiée en la matière.

La technologie de réseau privé 5G pourrait rapidement devenir le catalyseur de véritables usines intelligentes à l’échelle mondiale : favorisant la connectivité et l’automatisation, elle permet de relier les appareils industriels et les applications métiers, améliorant ainsi les capacités de production et les performances globales des sites de production. Toutefois, l’expansion de l’infrastructure informatique au sein des environnements OT est susceptible de favoriser de potentielles attaques. C’est pourquoi il est indispensable de prendre des mesures visant à protéger les réseaux privés 5G de façon optimale.

Fujitsu et Trend Micro ont donc choisi d’intégrer la solution Trend Micro Mobile Network Security au sein d’un système 5G privé simulant un environnement d’usine intelligente équipé de caméras de surveillance HD et de véhicules à guidage automatique (AGV). Situé au sein du Fujitsu Collaboration Lab à Kawasaki (Japon), cet environnement a permis de visualiser et de gérer l’état et la sécurité des systèmes de façon centralisée, mais également de corréler les données de détection et de prévention des menaces provenant des appareils et du réseau.

Tirant parti de la sécurité des Endpoints intégrés à la carte SIM du dispositif IoT et de la sécurité du réseau fonctionnant sur le système 5G privé, Trend Micro Mobile Network Security permet notamment de :

• Détecter et protéger contre les menaces au niveau du réseau 5G privé

• Authentifier les appareils qui tentent de se connecter au réseau 5G

• Bloquer en temps réel les communications non-autorisées

Ce projet permet de démontrer l’efficacité de la solution Trend Micro pour protéger les smart factories, que ce soit des menaces internes (équipements non-autorisés ou infectés par des malwares) ou externes (tentatives d’intrusion dans l’usine via le réseau 5G).

Fujitsu et Trend Micro mèneront des essais en conditions réelles jusqu’en septembre 2021 dans l’usine Fujitsu d’Oyama (Japon). Selon les résultats obtenus, les deux acteurs commercialiseront une solution de sécurité dédiée pour la 5G privée.