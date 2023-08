Fuite de données au Royaume-Uni : réaction Proofpoint

août 2023 par Proofpoint, Inc.

La Commission électorale a déclaré que des « acteurs hostiles »,

non spécifiés, avaient réussi à accéder à des copies de listes

électorales depuis le mois d’août 2021. Les registres tels qu’au

moment de la cyberattaque comprenaient le nom et l’adresse de toute

personne inscrite à un bureau de vote entre 2014 et 2022 au

Royaume-Uni, ainsi que les noms des personnes inscrites en tant

qu’électeurs étrangers. Les cybercriminels ont également pénétré

dans les e-mails et « systèmes de contrôle » de la commission, alors

que l’attaque n’a été découverte qu’en octobre de l’année dernière.

La commission déclare qu’il est difficile de prédire exactement

combien de personnes pourraient être touchées, mais elle estime que le

registre contient les détails d’environ 40 millions d’électeurs.

Pour Xavier Daspre, directeur technique de Proofpoint France, « La

nouvelle selon laquelle la Commission électorale britannique aurait

exposé les données de millions d’électeurs est une violation

importante de cybersécurité à laquelle, à vrai dire, nous aurions

dû nous y attendre. La fragilité des systèmes d’information des

démocraties est devenue de plus en plus évidente ces dernières

années, il n’est donc pas surprenant de voir un acteur de la menace

assez compétent et furtif, chercher à évaluer et potentiellement

saper les processus de vote. Cela n’enlève rien à la gravité de

l’événement, et nous avons de la chance que la commission électorale

du Royaume-Uni affirme que cela ’n’a eu d’impact sur aucune élection,

ni sur le statut d’inscription de qui que ce soit’. Ceci étant dit,

cela reste toujours un incident grave, car saper le processus

démocratique pourrait conduire à des changements sociétaux

incontrôlés et catastrophiques ».

Les élections passées nous ont montré que les cybercriminels ciblent

agressivement les infrastructures critiques du gouvernement pour

accéder à des informations sensibles et causer des dommages

généralisés. Cette fuite de données au Royaume-Uni nous rappelle que

ce type d’évènements, d’importance nationale, est tout à fait

privilégié par les cybercriminels de tout bord.

Pendant la campagne présidentielle française, en 2017, 15 Go de

données avaient été volées (dont 21 075 mails), publiés et relayés

par une armée de trolls sur les réseaux sociaux, le hashtag

#MacronLeaks faisant son apparition dans près d’un demi-million de

tweets en l’espace de vingt-quatre heures (IRSEM). [3] Le risque est

donc avéré, comme en témoigne l’inculpation de six officiers du GRU

[4] (renseignement militaire russe) par le ministère américain de la

Justice, pour leur implication dans une série de cyberattaques

mondiales, y compris celles de spear phishing ciblant les élections

présidentielles françaises de 2017, et attribuées à l’officier

Anatoliy Sergevich Kovalev. Bien que les candidats n’aient pas abordé

publiquement cette question, l’action en justice démontre que le risque

est réel et omniprésent.

Au Royaume-Uni, il est évident que les cybercriminels tiraient

pleinement parti de la structure vulnérable et décentralisée du

système électoral afin d’avoir accès à autant d’informations que

possible.

Xavier Daspre estime que « avec l’accès à cette masse d’informations

sur les électeurs, les attaquants ont à présent la possibilité et

les moyens de diffuser subtilement de la désinformation aux 40 millions

de citoyens de la base de données, ce qui renforce leur vision du monde

et amplifie la discorde. Ils peuvent également manipuler les

informations au sein de ces systèmes afin de créer la méfiance, en

remettant en question l’authenticité et l’exactitude des données des

électeurs, ou même, dans le pire des cas, des votes eux-mêmes ».

Selon Proofpoint, bien que nous ne puissions pas être certains de leur

motif, de ce qu’ils ont appris ou de ce que l’attaquant cherchait

vraiment, dans ce cas, « les attaquants ont eu accès aux systèmes

électoraux pendant un certain nombre de mois, ce qui indique qu’ils

étaient à la recherche d’autre chose que d’un gain financier rapide,

motif pourtant le plus courant des attaques. Plus un attaquant reste

longtemps, non détecté, dans un réseau, plus il peut causer de

dégâts ».

Cette violation rappelle à toutes les organisations publiques et

privées de prendre des mesures rapides pour renforcer leurs cyber

défenses, pour rendre plus difficile aux criminels l’accès initial

dans leurs systèmes et les dommages collatéraux qui s’en suivent.