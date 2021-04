Fuite de données Facebook : La vie privée, encore et toujours victime - réaction Sam Curry, Cybereason

avril 2021 par Sam Curry, Responsable de la sécurité chez Cybereason

« Lorsque 25 % des utilisateurs d’une entreprise sont potentiellement exposés à la fraude informatique et au vol d’identité, il y a lieu de s’inquiéter pour leur vie privée. Mais lorsqu’il s’agit d’un demi-milliard de personnes dans plus de 100 pays et que l’entreprise est Facebook, la plus grande plateforme de médias sociaux au monde, les répercussions deviennent potentiellement gigantesques. Cette nouvelle fuite concerne d’anciennes données provenant d’un incident de 2019, que Facebook aurait résolu, mais il serait insensé de croire que des données précédemment exposées disparaîtraient des forums du dark web, où elles sont en vente depuis plus de deux ans. Nombreux sont ceux qui considèrent Facebook comme le méchant de l’industrie et ils ne changeront pas d’avis, mais c’est une nouvelle fois le moment pour Facebook de faire face à ses défis, d’informer les utilisateurs de ses politiques de confidentialité et de continuer à faire tout son possible pour protéger leurs données.

Malheureusement, c’est une fois de plus, la « vie privée » qui est victime. Qu’il s’agisse d’un milliard ou d’un milliard de milliard d’utilisateurs, c’est un nouveau coup porté à notre vie privée collective. Les consommateurs devraient partir du principe que leurs informations privées ont été volées par des pirates et donc vérifier régulièrement leur comptes pour détecter les abus et leurs cartes de crédit pour détecter les activités inhabituelles et non autorisées. »