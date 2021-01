Fudo Security fait son entrée sur le marché français avec le soutien du distributeur local IPSTEEL

janvier 2021 par Marc Jacob

En se développant en France, Fudo Security prend pied dans la 8e économie mondiale. Le pays est un chef de file mondial dans l’industrie aérospatiale, ferroviaire et automobile. Avec un PIB de 2,7 billions USD, il existe un potentiel de croissance important pour ce nouveau partenariat dynamique de cybersécurité. Le marché de la cybersécurité en France devrait enregistrer un TCAC de 6% au cours de la période 2020-2025, et le pays a introduit des réformes majeures associées aux politiques d’info sécurité et de cybersécurité à la suite de la promulgation du RGPD dans l’UE.

Fudo Security est l’un des principaux fournisseurs de PAM (Privileged Access management) et ses principales caractéristiques sont le déploiement rapide en une journée, la prévention biométrique alimentée par l’IA ainsi qu’un enregistrement des sessions inégalé. L’entreprise s’est imposée comme un fournisseur de niche puissant qui s’adresse spécifiquement aux PME, un domaine du marché souvent négligé par les concurrents.

Fudo Security a été reconnu dans le Leadership Compass de KuppingerCole en 2020.

C’est la deuxième fois consécutive que Fudo Security est honoré dans le rapport de KC, ce qui démontre que la société façonne de manière dynamique le marché des PAM aux côtés des leaders du secteur.

On prévoit que le marché du PAM passera d’environ 2,2 milliards USD à 5,4 milliards USD en 2025 à un taux de croissance composé de 20% par an. Les principaux moteurs de cette croissance sont la transformation numérique, l’accès à distance sécurisé, le RGPD et la conformité.