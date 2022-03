Freshworks lance son nouveau programme partenaire avec plusieurs niveaux et nomme un Vice-Président Global Channel and Alliances pour accélérer la réussite des clients

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Ce programme de partenariat renforcé s’adresse à la communauté Freshworks florissante, composée de plus de 500 revendeurs et 350 fournisseurs de logiciels indépendants

Freshworks Inc., éditeur de logiciels mondial qui permet aux entreprises de satisfaire leurs clients et leurs employés, annonce le lancement de son programme partenaire renforcé et nomme Hervé Danzelaud au poste de Vice-Président Global Channel and Alliances afin de stimuler la croissance de son écosystème de partenaires.

Le programme de partenariat Freshworks regroupe aujourd’hui plus de 500 revendeurs implantés dans plus de 50 pays, mais également plus de 20 intégrateurs systèmes et 350 fournisseurs de logiciels indépendants. La Freshworks Marketplace propose plus de 1 100 applications technologiques.

Ce programme de partenariat renforcé tire parti des qualités de Freshworks en matière de ressources, de marketing et de génération de leads, qui comptent parmi les plus abouties sur le marché. Grâce à ce programme, former un partenariat avec Freshworks et générer de la valeur ajoutée pour les clients communs n’a jamais été aussi simple.

Freshworks facilite les partenariats tout au long du processus de passation de marché et offre :

Grâce à son nouveau système de gestion des relations partenaires, une visibilité accrue sur le processus d’enregistrement des affaires en cours de négociation, le pipeline, les commissions, les actifs de vente et de marketing ainsi que sur les fonds de développement du marché,

Des ressources et des certifications gratuites en fonction des besoins des partenaires en matière de vente, d’avant-vente et de mise en place des solutions.

Les différents niveaux de partenariat et les certifications du programme permettent aux partenaires Freshworks de générer de la valeur ajoutée, grâce à :

Trois niveaux de partenariat (Preferred, Authorized et Registered) pour les revendeurs et les partenaires Freshworks,

Un nouveau cadre de certification à destination des intégrateurs systèmes, qui garantit des expériences client cohérentes et de qualité,

Des ressources régionales dédiées pour les partenaires « privilégiés » (preferred) pour renforcer le développement d’activités et d’opérations communes

Une collaboration avec les responsables de compte pour favoriser l’expansion et la coopération sur des segments de marché intermédiaires.

Les partenariats représentent une extension de la promesse de Freshworks, qui s’engage à fournir des logiciels modernes et facilement utilisables aux équipes en charge de l’informatique, du support client, des ventes et du marketing. De nombreuses entreprises, telles qu’AWS, Pink Elephant, Flycast Partners, i4 Asia, ou encore B-TRSNFRMD, ont noué des partenariats avec Freshworks dans le but de développer les gammes de produits Freshdesk, Freshservice, Freshsales et Freshmarketer et de les proposer à leurs clients.