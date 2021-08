Freelance Cybersécurité

août 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber recherche pour l'un des ses partenaires des freelances pour intervenir sur des missions longues de 1 à 3 ans (renouvellement tous les 6 mois)



Localisation : IDF



Types de profils recherches :



- SOC Analyst 3 ans expériences minimum

- GRC 5 ans expériences minimum

- Risk Manager 5 ans expériences minimum

- CP Sécurité - 3 ans expériences minimum

- Architecte Cybersécurité - 5 ans expériences minimum



Démarrage ASAP possible



TJM entre 450€ et 700 € selon profils et missions



Salaire : 450€/700€ TJM

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...