Frédéric Lemaire nommé Directeur France de Cohesity

avril 2020 par Marc Jacob

Cohesity annonce la nomination de Frédéric Lemaire comme directeur général France. À ce poste, Frédéric Lemaire dirigera la stratégie de croissance de Cohesity dans le pays, en ciblant les grandes entreprises et les administrations publiques qui cherchent à déployer une approche logicielle moderne pour la sauvegarde, la gestion et la valorisation de leurs données. Frédéric Lemaire travaillera en étroite collaboration avec les partenaires dans le pays qui s’efforcent d’accompagner les entreprises dans l’accélération de leurs transformations numériques. Frédéric Lemaire apporte à Cohesity plus de 25 ans d’expérience dans la vente de solutions informatiques au sein de grandes entreprises, notamment Veritas Technologies, Oracle, Dell EMC et CA Technologies. Il possède une connaissance approfondie du marché français des solutions informatiques. Dernièrement, Frédéric Lemaire était directeur des ventes pour la France chez Veritas, où il a dirigé des comptes stratégiques et mondiaux, tout en gérant des équipes dont la performance commerciale a été plébiscitée.