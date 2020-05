Fraude : attention aux tentatives de phishing

mai 2020 par iBanFirst

La vigilance est donc de mise : chaque entreprise et salarié peut-être impacté et causer de grave dégâts, étant donné la volatilité des informations sensibles, et la période d’incertitude.

iBanFirst, spécialiste du paiement à l’international dédiée aux entreprise est confronté régulièrement aux tentatives de fraude et d’autant plus en période de crise sanitaire. Celle-ci consciente depuis sa création aux enjeux des risques frauduleux et aux cyberattaques est devenue une experte dans le domaine afin de pouvoir alerter ses collaborateurs, client et partenaires.

Comment reconnaître une tentative de phishing ?

• Par appel téléphonique - Méfiez-vous des appels inattendus. Ne communiquez jamais de données confidentielles à un tiers. Si vous avez un doute, raccrochez et contacter directement votre client, fournisseur, votre responsable/Directeur ou votre service informatique.

• Par E-mail - Vous recevez un email votre client, fournisseur, votre responsable/Directeur et qui semble familier, certains éléments doivent vous alerter : adresse email de l’expéditeur incohérente, erreurs de syntaxe ou fautes d’orthographe, lien vers un site avec une adresse URL inexacte… Ne cliquez jamais sur des liens contenus dans des courriels qui vous semblent suspects, n’ouvrez pas non plus les pièces jointes et contacter directement l’expéditeur pour vous assurer que le mail provient de lui.

• Sur les réseaux sociaux, faites attention aux personnes que vous ne connaissez pas, celle-ci sous des prétextes de business, d’offres pourrait vous soutirez des informations. La menace pourrait venir de l’intérieur, ne connaissant pas l’ensemble de vos collaborateurs, Le fraudeur pourrait créer une identité numérique mentionnant travailler au sein de l’entreprise, se faire passer pour l’un de vos clients ou fournisseurs et ainsi vous soutirer des informations.

Les conseils à retenir :

1) Méfiez-vous des appels et communications tenant un discours anxiogène vous demandant de donner des informations ou de réaliser une action en urgence.

2) Soyez prudents, analyser avant de cliquer et faites plusieurs contrôles (par téléphone, via la banque, sa hiérarchie Etc....)

3) Méfiez-vous des mails, SMS contenant un lien pointant directement vers une page vous demandant de saisir vos identifiants et code secret d’accès.

4) Demandez de l’aide au service informatique ou à son Manager !