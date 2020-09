Frans Imbert-Vier rejoint We Law Care

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Frans Imbert-Vier, PDG d’UBCOM, rejoint l’équipe We Law Care : une offre de gestion et de communication de crise dédiée au secteur juridique, créée par les cabinets de conseil EH&A et Eliott & Markus.

We Law Care réunit en une offre globale des gestionnaires de crise, des communicants, des avocats, des experts en cybersécurité et en e-réputation, afin de proposer un accompagnement interdisciplinaire et de protéger le capital image de l’entreprise face à ces menaces transverses.

Après avoir travaillé pendant plus de 15 ans à la protection du secret de grandes marques internationales, Frans Imbert-Vier rejoint We Law Care pour apporter ses conseils et son expertise en cybersécurité aux acteurs juridiques, et ainsi les préparer à de potentielles crises et à la gestion des dossiers judiciaires médiatiques ou complexes.

Il interviendra notamment pour :

Assurer les interfaces techniques et juridiques entre les assureurs et les avocats ;

Piloter la coordination des experts cybersécurité avec les partenaires historiques du client ;

Faciliter la compréhension technique des attaques pour rendre la communication lisible.