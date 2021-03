François Tiers, Groupe Sigma : Nos priorités pour 2021, performance et satisfaction client

mars 2021 par Marc Jacob

François Tiers, vient d’être nommé directeur de l’infogérance du Groupe Sigma, spécialisé dans l’édition de logiciels, les solutions digitales sur mesure et l’externalisation de systèmes d’information. Son entreprise a créé une nouvelle marque SIGMA QOMITY une offre d’infogérance qui repose sur 5 piliers stratégiques. Pour 2021 la priorité pour François Tiers est d’offrir à sa clientèle performance et satisfaction.

GS Mag : Vous avez été nommé fin 2019 directeur de l’infogérance du Groupe Sigma, quels sont vos objectifs pour 2021 ?

François Tiers : Je suis déjà fier de la création de notre nouvelle marque de services infogérance et cloud, SIGMA QOMITY, qui marque un véritable tournant pour l’offre. C’est bien évidemment notre premier temps fort pour 2021. Le modèle Cloud hybride s’impose comme un standard pour les DSI dans un enjeu de maîtrise et de flexibilité du Système d’Information. Notre offre est conçue pour accompagner, nourrir leurs décisions, et les mettre en œuvre. Ces nouveaux services contribuent au développement de notre activité, en croissance de 15% par an en moyenne.

La proximité avec nos clients est dans notre ADN, et c’est plus que jamais une de nos priorités pour 2021. Depuis 2 ans, 100% de nos clients ont renouvelé leur contrat. Notre satisfaction client est notée 8,2 sur 10, tant sur les projets de BUILD que sur la partie RUN de leur contrat. C’est d’un très bon niveau et le fruit d’un travail de fond entre nos Service Delivery Manager, les clients et nos équipes de production, sur la base de critères d’évaluation et Service Level Agreement (SLA) conjointement définis. C’est une belle récompense pour les équipes qui sont vraiment engagées au quotidien… et une réelle fierté de pouvoir annoncer de tels résultats.

Enfin, notre Centre d’Expertise Cybersécurité déploie actuellement sa nouvelle offre, Security Operation Center, sur la base d’un Security Information and Events Management, mais aussi de sensibilisations cybersécurité. C’est un sujet critique pour bon nombre de clients, l’actualité ne cesse de le rappeler. Je reste persuadé du besoin grandissant d’accompagnement de nos clients face aux nouvelles menaces, notamment sur la sécurité.

Mon objectif principal est donc de combiner performance et satisfaction sur les services importants de nos clients : les Services managés et l’accompagnement sécurité.

GS Mag : Vous venez de lancer SIGMA QOMITY, quelles sont ses principales caractéristiques ?

François Tiers : L’offre SIGMA QOMITY repose sur 5 piliers stratégiques :

En premier lieu le conseil à la transformation (Qomity Consulting), pour accompagner les décisions de nos clients en matière de flux de données, sécurisation, choix des architectures et implications financières. Et bien entendu, l’offre QOMITY couvre tous les volets indispensables à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du client : Cloud et hybridation du Système d’information (Qomity Cloud), Services Managés sur l’ensemble des stacks (Qomity Managed), Hébergement, de la colocation aux hébergements sécurisés dédiés (Qomity Hosting), et Partenariats choisis à valeur ajoutée (Qomity Partners).

Nous nous appuyons sur 300 experts, architectes, consultants, DevOps, ingénieurs cloud, administrateurs et techniciens pour répondre au mieux à l’ensemble de nos engagements clients.

GS Mag : A quels types de besoins répondent-ils ?

François Tiers : Comme nous pouvons le constater sur les besoins de notre marché, le modèle cloud hybride est une tendance de fond. L’effet de la pandémie sur l’organisation du travail a aussi joué un rôle d’accélérateur et amplifié le besoin d’agilité. Pour résister à la crise, il est impératif de s’appuyer sur un système d’information innovant et proposant de réelles valeurs ajoutées pour les métiers.

Notre client « type » est une entreprise de taille intermédiaire qui souhaite rester concentrée sur son cœur de métiers tout en travaillant sur la performance de son SI ou sa digitalisation.

Le besoin d’accompagnement est important pour adresser leurs nouveaux besoins, notamment via des plateformes évoluées comme SCloud, notre offre IaaS modulable : Cloud public et Cloud dédié dans nos Datacenters, Cloud privé sur des serveurs.

Nous proposons aussi une plateforme PaaS permettant la mise en place d’une chaîne d’intégration et de déploiement continu pour une adoption facilitée des méthodologies orientées DevOps chez nos clients.

La place de la sécurité reste aussi majeure dans les préoccupations de nos clients.

Il est aujourd’hui impossible d’aborder les projets IT sans être orienté « Security by design » et porter son attention à la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données.

Nous intervenons tant sur le volet Cybersécurité via notre Centre d’Expertise, que sur le volet Sauvegarde et Restauration, dans une approche intégrant les nouveaux usages, tels que la sauvegarde des données Microsoft 365.

GS Mag : Quelle est votre stratégie marketing en France ?

François Tiers : Nous avons à cœur de positionner la valeur de la marque SIGMA QOMITY sur nos marchés cibles d’ETI en croissance et grands groupes. Nous avons une approche sectorielle poussée pour les entreprises de la santé, assurance, industrie, distribution et logement social, secteurs que nous connaissons très bien : nous sommes présents sur certains de ces métiers depuis près de 50 ans !

Sur ces secteurs choisis, nous avons capitalisé des années d’expérience et de connaissance métier. Et au-delà des investissements, comme le développement des compétences techniques de nos experts ou l’engagement dans la certification Hébergeur de Données de Santé, cette connaissance métier se matérialise par une compréhension fine de la criticité d’un sujet pour un client.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

François Tiers : Avec SIGMA QOMITY, nous voulons accélérer la réussite de nos clients en les accompagnant dans l’hybridation et la transformation de leur système d’information. Nos valeurs clés : la collaboration, l’innovation, l’engagement et l’efficience. Nous nous inscrivons dans la durée, pour appréhender les enjeux, dimensionner les niveaux de services au plus juste des besoins métiers et accompagner la stratégie business de nos clients.