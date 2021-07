François Deruty rejoint SEKOIA au poste de Directeur des Opérations

juillet 2021 par Marc Jacob

En 2002, après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en microélectronique et d’un DEA en systèmes automatisés, François Deruty rejoint le ministère des Armées. Après plus de 14 ans de service dans différentes fonctions (expert technique en cryptologie et rétro conception, responsable d’équipes et directeur de programme) il rejoint l’ANSSI en 2016 comme sous-directeur adjoint de la sous-direction Opérations. En 2018, il en prend la direction ainsi que celle du CERT-FR.

Début juillet 2021, il a rejoint les rangs de l’entreprise SEKOIA pour deux principaux objectifs. Le premier sur une partie technique – commercial : développer la plateforme SEKOIA.IO et compléter les capacités opérationnelles au sein de la centaine d’ingénieurs que compose SEKOIA afin de mieux répondre aux besoins croissants des clients.

Le second sur le volet notoriété et visibilité : François aura pour mission d’accroître la notoriété et la visibilité de SEKOIA sur la scène internationale en la plaçant comme acteur incontournable sur les sujets d’intelligence de la menace cyber. Dans le même temps et pour aller dans le sens de son intégration au Campus Cyber ou encore de France Cyber Maritime, les équipes de SEKOIA sous la direction de François auront à cœur de contribuer à fédérer autour de la vision de l’entreprise un écosystème français de cybersécurité.