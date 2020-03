Francky Clément rejoint ITS Integra

mars 2020 par Marc Jacob

L’arrivée de Francky Clément, au poste de Directeur des Opérations Commerciales, service regroupant la Direction Commerciale, Avant-vente et Projets, s’inscrit dans la stratégie de développement de ITS Integra plaçant la relation client et le développement de son volume d’affaires au centre de ses préoccupations.

Fort d’une longue expérience dans le secteur IT, Francky Clément apportera son expertise pour accompagner la dynamique commerciale et projets, ainsi que pour renforcer l’équipe qu’il accompagnera sur le terrain, afin de positionner ITS Integra comme un acteur significatif de l’infogérance et des services multi-Cloud.

Francky Clément, diplômé d’HEC Liège et titulaire d’un Master Spécialisé en Stratégie et Management des Systèmes d’Information (ESCP Europe) a débuté sa carrière dans la finance, notamment chez Thomas Cook Bankers France comme Manager de BU pour la région sud de la France, puis il intègre Parsys en 2000 en qualité de Directeur d’Affaires où il a notamment créé leur offre d’infogérance. En 2005, il rejoint Neurones, un groupe de Conseil et Services Numériques, au poste de VP Sales et Marketing Intrinsec. Par la suite, Francky Clément se lança dans l’aventure entrepreneuriale avec la création en 2011 de Thymea, une agence de développement commercial et de recrutement IT. Suite à cette belle expérience, il rejoint en 2016 Timspirit en tant que Directeur Associé en charge des Affaires Commerciales.