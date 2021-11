France Verif pour vérifier l’authenticité des sites web

novembre 2021 par Marc Jacob

Le Black Friday représente une fantastique opportunité pour les consommateurs de bénéficier de promotions sur de nombreux produits. Pourtant, pendant cette foire aux promos qui se déroule le 26 novembre, il sera difficile de faire la différence entre les vraies promotions et les arnaques même.

Comment être certain que le site sur lequel on achète le dernier smartphone à prix réduit n’est pas un site frauduleux ou un clone qui au mieux vous escroquera de l’argent et au pire vous livrera des produits non conformes ou dangereux ?

De même comment repérer les faux avis qui vantent ce gadget magique à 15 euros alors qu’il en coute 2 en réalité ?

Une solution existe avec l’extension France Verif qui permet de vérifier que l’e-commerçant sur lequel on achète est bel et bien celui qu’il dit et maintenant - car l’e-commerce se fait aussi sur mobile – l’application France Verif qui est disponible sous Android ou IOS.

Une prouesse technologique d’utilité publique pour les consommateurs

Parmi les arnaques les plus courantes, on peut citer les faux avis de consommateurs, la création de clones de sites connus et reconnus, de drop shippings éphémères, de produits non conformes à la législation ou dangereux.

Et les escrocs n’hésitent pas à user de tous les subterfuges pour arriver à leurs fins, allant même jusqu’à effectuer du placement de produits chez des blogueurs et influenceurs.

Jusqu’à présent, les consommateurs hexagonaux n’avaient aucun outil de vérification de la confiance reposant sur autre chose que l’âge du site et les avis, éléments facilement falsifiables... Certains sites légitimes se retrouvaient pénalisés par cette méthode qui favorise l’usage de faux avis. Ces e-acheteurs français ne sont maintenant plus abandonnés à eux-mêmes pour savoir si un site est de confiance ou non, il leur suffit d’utiliser France Verif qui est gratuit.

Une extension et maintenant une App

Et maintenant, pour les e-acheteurs sur smartphones, France Verif est également disponible pour les mobiles sous Android et IOS.

D’après une étude Opinion Way – iloveretail pour Proximis dévoilée en janvier 2021-, près d’1 Français sur 2 effectue ses achats en ligne via mobile. Il était donc temps de leur proposer une application capable de les rassurer face aux experts de l’arnaque et aux designs professionnels de leurs production.

Comment France Verif protège les consommateurs ?

Le consommateur se rend sur le site et télécharge l’extension France Verif qui lui permettra d’acheter en ligne en toute sécurité les produits dont il a envie. Une fois installée, l’extension assure la protection de l’internaute. Lorsque celui-ci navigue sur un site e-commerce, dont il souhaite vérifier la fiabilité, il lui suffit juste de lancer - en 1 seul clic - son analyse et ce sans avoir à quitter le site en question. De même, France Verif analyse automatiquement le site quand le consommateur se rapproche du moment fatidique du paiement en ligne.

Immédiatement toutes les données disponibles sur ce site internet, et dans l’ensemble du web, vont être collectées par de multiples robots de fouille automatique.

En moins de 5 secondes, les algorithmes de France Verif vont analyser toutes ces informations et alerter l’internaute si le site e-commerce sur lequel il est n’est pas fiable (couleur rouge = danger), peut être potentiellement douteux (couleur orange = suspicion) ou attester de sa fiabilité (couleur verte = on peut commander en confiance).

L’innovation mondiale démontrée par France Verif utilise plus de 120 robots de fouille qui scrutent minutieusement plus de 120 données internes et externes pour alimenter les différentes typologies d’IA qui vont procéder aux analyses nécessaires afin arriver au score de chaque site e-commerces.

France Verif, une première mondiale née de deux années d’enquête et de développement d’un détecteur des arnaques e-commerce

La société est le résultat d’une rencontre entre un professionnel du numérique, Mehdi Bellatig, et Laurent Amar, le fondateur d’un réseau de plus de 500 magasins dans 8 pays (Monceau Fleurs, Happy, Au nom de la rose etc…) dont l’achat d’un produit frauduleux sur un site clone a failli lui coûter la vie.

Partant du constat qu’aucune solution ne permettait réellement de protéger efficacement les consommateurs contre ces arnaques, les fondateurs passent un an à infiltrer le milieu des cyber escrocs pour comprendre les outils, méthodologies et ressources des cybercriminels. La diversité des fraudes, la vitesse à laquelle elles apparaissent et croissent, leur ont fait comprendre pourquoi aucune des solutions actuelles ne permettaient de les détecter toutes.

Les 2 fondateurs décident alors de tirer profit de l’excellence française en Intelligence Artificielle : des Ingénieurs renommés issus de Polytechnique, du corps des Mines ou encore de l’Institut Pierre et Marie Curie et qui ont travaillé sans relâche sur la conception d’un alliage inédit de multiples IA et robots de fouilles. En outre, une équipe de plus de 43 personnes a été nécessaire pendant 1 an pour filtrer plus de 200 0000 sites e-commerces et réaliser le dataset nécessaire au bon apprentissage des IA. Plus de 6 changements de process ont été nécessaires et, aujourd’hui encore, plus de 7 data-analystes scrutent chaque jour les nouveaux types d’arnaques qui apparaissent.