France Relance APL Data Center est lauréat de deux appels à projets Perfecto 2021 lancés par l’Ademe, avec son partenaire LCIE Bureau Veritas

septembre 2021 par Marc Jacob

APL, cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans la conception et la réalisation de data centers, est fier d’être lauréat, avec LCIE Bureau Veritas, de deux appels à projets Innovation et R&D de l’Ademe lancés dans le cadre du plan France Relance. Les travaux visent à développer des référentiels standardisés pour évaluer les impacts environnementaux des data centers et services cloud hébergés au sein des data centers, et ceux des services de télécommunication d’entreprise.

APL Data Center et LCIE Bureau Veritas, membres du consortium NegaOctet, poursuivent leur partenariat et construiront deux PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules, référentiel européen d’affichage environnemental) en collaboration avec les comités techniques suivants :

1. Projet PEFCR Data Center et Cloud : le comité technique réunit à ce jour une quinzaine d’acteurs représentatifs de l’écosystème datacenter et cloud avec des organisations telles que le Gimélec, Eurocloud France, IRIT, Crédit Agricole Group Infrastructure Platform, Orange, BCPE-IT/Albiant IT, Céleste, Qarnot Computing, Adista, Advanced Mediomatrix.

2. Projet PEFCR Réseaux et téléphonie d’entreprise : le comité technique est composé quant à lui d’acteurs de la filière comme le CDRT, Open IP, la fondation Act for a Better Planet et l’Alliance Green IT.

Les PEFCR seront basés sur une méthode d’analyse du cycle de vie et conforme aux exigences françaises et européennes d’affichage environnemental. Les deux projets alimenteront les besoins en transparence sur les impacts environnementaux de ces filières et permettront de valoriser les actions des acteurs engagés. Plus encore, ils fourniront des bases méthodologiques aux acteurs souhaitant mesurer les impacts environnementaux de leurs structures et services.

Perfecto est un appel à projet lancé par l’Ademe dans le cadre du plan France Relance à destination des entreprises engagées dans un projet de R&D, souhaitant mettre en œuvre une démarche d’écoconception pour améliorer la performance environnementale de leurs produits, services ou procédés.

NégaOctet est un consortium composé de quatre acteurs investis sur le sujet du numérique responsable et notamment de la mesure : APL Data Center, LCIE Bureau Veritas, GreenIT.fr et DDemain. Ce consortium a développé une base de données et méthodologique pour évaluer les impacts environnementaux des équipements, infrastructures, systèmes et services numériques. Pour en savoir plus : negaoctet.org