France-IX étend son point de présence historique à Telehouse Paris Voltaire (TH2)

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Créé en 2010 comme point d’échange et d’interconnexion entre opérateurs télécoms, France-IX interconnecte aujourd’hui plus de 500 acteurs de secteurs variés - opérateurs de télécommunications, FAI, fournisseurs de contenu et d’infrastructures de cloud, plateformes de streaming, jeux vidéo, réseaux sociaux, des services de sécurité ou encore datacenters et multinationales.

Dès son lancement, France-IX a choisi d’héberger son infrastructure sur le site TH2 de Telehouse. La présence d’opérateurs de Tier I et la fiabilité de ses infrastructures, qui garantissent une disponibilité de service de 99.99 %, ont fait de ce choix une évidence pour France-IX.

Depuis, France-IX et Telehouse sont engagés dans une collaboration de confiance dans laquelle le développement de la communauté de membres du point d’échange et l’écosystème de clients Telehouse se nourrissent mutuellement. Ainsi, dès la première année de collaboration, la communauté France-IX a atteint la centaine de membres, puis 200 les deux années suivantes.

A Paris, le pôle de connectivité TH2 a récemment doublé ses capacités de connectivité. Cette extension des capacités d’accueil de Telehouse répond aux demandes croissantes des entreprises de s’interconnecter avec leur écosystème, tout en privilégiant la localisation de leurs données en France. Surtout, elle s’aligne avec la volonté de France-IX de renforcer la résilience et la robustesse de son infrastructure pour proposer une connectivité étendue, nativement sécurisée et à moindre coûts aux acteurs locaux et internationaux, et ainsi répondre aux enjeux majeurs de compétitivité.

Le doublement du point de présence de France-IX sur le pôle de connectivité TH2 ouvre une réserve supplémentaire de ports disponibles pour de nouveaux clients, notamment les corporates qui externalisent de plus en plus leurs infrastructures informatiques, un mouvement qui va davantage s’accélérer une fois la relance économique confirmée. A TH2, ils étendent leur accès au cloud et hébergent leur équipement pour un raccordement direct au cœur de réseau France-IX. Ils disposent ainsi des infrastructures essentielles pour se connecter à leurs partenaires, en particulier aux GAFAM, aux éditeurs d’applications SaaS et autres contenus et services cloud.

« Grâce à la connectivité proposée par Telehouse, France-IX assure aujourd’hui un échange de données à hauteur de 1.5 térabits/seconde pour son demi-millier de membres, et les demandes de nouvelles connexions ne faiblissent pas. Le point d’échange doit donc assurer une réserve de ports et monter en capacité pour assurer les échanges et transferts de données de ses nouveaux clients. Le nouvel espace d’hébergement sur le pôle de connectivité TH2 nous offre toute latitude pour faire évoluer notre plateforme multiservices de connectivité. », précise Franck Simon, Président de France-IX.