Foxit perfectionne sa plateforme documentaire avec des fonctionnalités en matière d’IA et de licences

septembre 2023 par Marc Jacob

Foxit annonce une mise à jour majeure de sa plateforme documentaire intelligente Foxit PDF Editor Suite. Ces perfectionnements apportent aux entreprises une plus grande flexibilité, efficacité et sécurité pour leurs workflows documentaires. Foxit est l’un des principaux fournisseurs de produits et services PDF et d’e-signature innovants qui aident les salariés à accroître leur productivité en améliorant l’utilisation des documents. Ses produits s’adressent à toutes les entreprises, des PME aux multinationales.

Foxit PDF Editor Suite est une plateforme documentaire intelligente complète à la pointe de l’innovation. Au-delà des capacités importantes de son éditeur PDF, la solution intègre des fonctionnalités d’e-signature et des services d’IA, notamment l’outil innovant Smart Redact. Cette suite fait figure de pionnière en associant de façon transparente pour la toute première fois sur le marché des technologies d’IA et d’édition PDF. En outre, sa tarification avantageuse en fait un choix prioritaire pour les entreprises cherchant à allier économie et polyvalence.

Parmi les principales nouveautés :

• IA conversationnelle sécurisée : pilotée par l’IA, la fonction Foxit Smart Redact efface des PDF toutes les données personnelles ou propriétaires, garantissant que seuls des contenus expurgés interagissent avec ChatGPT. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une expérience IA transparente et sécurisée.

• Assistant IA multiplateforme : jusque-là réservé au cloud, l’assistant IA de Foxit PDF Editor Suite est désormais également disponible sur les plateformes Windows et Mac. Ce qui apporte aux utilisateurs de ces différentes plateformes des outils reposant sur l’IA pour le résumé, la réécriture, la traduction et la correction de documents, optimisant leur productivité.

• Évolution de la console de licences : elle permet à présent aux entreprises de gérer avec précision les utilisateurs des différents services cloud (e-signatures, assistant IA, Smart Redact…) de Foxit PDF Editor Suite. Les entreprises peuvent ainsi adapter les fonctionnalités à leurs besoins spécifiques afin d’optimiser leur conformité et leurs ressources.

• Collaboration avec ChatGPT : Foxit PDF Assistant s’intègre à la boutique de plugins de ChatGPT mettant à disposition des fonctionnalités avancées de conversion PDF au sein de l’écosystème ChatGPT et marquant le début d’une nouvelle ère dans la gestion documentaire.