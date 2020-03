Foxit Software offre la gratuité de son logiciel « PhantomPDF Online »

mars 2020 par Marc Jacob

Foxit Software annonce qu’il rend son éditeur de documents PDF dans le cloud, PhantomPDF Online, disponible gratuitement jusqu’au 30 septembre 2020, afin d’aider les entreprises et les établissements d’enseignement à rester productifs et à faire face aux demandes de télétravail de leurs équipes ou élèves.

Foxit Software fait ce geste, exceptionnel, afin d’aider les entreprises qui éprouvent des difficultés à maintenir leur continuité d’activité et l’engagement de leurs salariés face à l’épidémie de coronavirus. Sa solution PhantomPDF Online, aux fonctionnalités complètes, permet la visualisation, l’édition et la modification de documents PDF en ligne.

« Foxit Software est déterminé à prendre sa part pour aider pendant cette période critique », explique Phil Lee, Président de la division End User Productivity de Foxit Software. « Lorsque les salariés ne peuvent pas venir au bureau, les commerciaux se rendre chez les clients et les élèves assister à leurs cours en présentiel, Foxit PhantomPDF Online offre une solution qui leur permettra de rester productifs ». PhantomPDF Online est un éditeur de PDF fonctionnant dans tous les navigateurs d’ordinateurs (Windows, Mac, Linux, Chromebook), ainsi que sur les appareils mobiles, et accessible via l’URL https://pdfonline.foxitsoftware.com/.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, PhantomPDF Online offre les possibilités suivantes :

• Création et modification de fichiers PDF

• Enregistrement de PDF au format Office

• Compression de fichiers PDF

• Fusion de plusieurs fichiers PDF

• Biffage, protection et signature de PDF

• Enregistrement des PDF sur un disque local ou un service de stockage dans le cloud

Foxit Software compte plus de 560 millions d’utilisateurs et 100 000 clients dans au moins 200 pays, ainsi que des bureaux partout dans le monde.