Foxit Software annonce l’obtention de la certification SOC 2

février 2021 par Marc Jacob

Foxit Software annonce avoir passé avec succès son examen de certification SOC (Service Organization Controls) 2 Type 1, par le biais d’un audit indépendant. La certification SOC 2 atteste que les processus, procédures et mesures de contrôle de Foxit se conforment aux plus hauts standards de son secteur en matière de sécurité, de disponibilité, d’intégrité du traitement et de confidentialité.